今日腊八节 腊八粥这样喝才健康

今天是腊八节，腊八节的传统习俗之一就是喝腊八粥。那么，怎样喝腊八粥才健康有益呢？重庆医科大学附属第二医院临床营养科营养师陈宇诗来给大家支招。

“腊八粥食材丰富，包括谷类、粗粮、豆类、坚果、水果干等。”陈宇诗介绍，腊八粥有丰富的维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物，既香浓可口又营养丰富，是“食物多样、谷类为主、粗细搭配”膳食模式的典范。腊八粥不仅可以在腊八节吃，也可以作为日常主食食用。

“制作腊八粥要注意不同食材的处理方法。大豆、杂豆类需要提前浸泡12小时以上，糙米、谷类需要浸泡4小时以上，这样更容易煮烂，有助消化。”陈宇诗提示，粗杂粮的保质期一般比精米白面短，如果家中不经常食用，应尽量购买小包装的粗杂粮，以免误食过期发霉食材。

陈宇诗表示，在制作腊八粥时，不仅要照顾到食用者口味喜好，还要考虑食用者的身体状况。糖尿病患者可用燕麦、荞麦代替糯米、白米，还应少放葡萄干、红枣、白糖等，可多放一些大豆和杂豆，以降低对血糖的影响。如果家中有容易出现消化不良的老人、儿童，可减少黄豆、黑豆用量，最好不要超过食材总量的三分之一，可多放一些小米、糙米、山药、莲子等，浸泡和熬煮的时间也可稍作延长，减小腊八粥对胃肠道的负担。

“腊八粥虽然营养美味，但也不要贪多。”陈宇诗建议，对于健康人群，1天喝1顿腊八粥是可取的，但不建议1天3顿腊八粥。如果长期1天喝3顿则可能造成饮食不均衡，胃功能减退，难以消化硬食、纤维类食物。对于糖尿病患者，喝腊八粥的量不宜超过平日主食的食用量。