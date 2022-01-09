河南许昌：已集中隔离4578人、居家隔离近50万人

记者8日晚间从河南省许昌市新冠肺炎疫情防控第六场发布会获悉，7日，该市新增本土确诊病例18例。为彻底“圈住”风险人群，目前许昌市已集中隔离4578人、居家隔离近50万人。

“多点散发”的本轮河南疫情，截至8日已波及省内周口、洛阳、许昌、郑州、信阳、商丘、安阳7个地市。其中，许昌市确诊病例数量最多。

8日晚间的新闻发布会上，许昌市政府办公室四级调研员李孝介绍，1月7日0—24时，许昌市禹州市本轮疫情新增本土确诊病例18例，均在禹州市。目前，已全部闭环转运至省定点医院救治。

自1月2日许昌禹州市发现感染者以来，至5日确诊病例数量出现陡增。仅当日，该市新增本土确诊病例50例。6日出现下降趋势，新增本土确诊病例28例。

李孝介绍，针对当前疫情防控形势，许昌市坚持日会商、日研判、日调度，并继续实施严格全域管控，所有人员非必要不出市，外来人员一律劝返，最大限度减少人员流动，确保疫情不外溢、不输入。

开展全员核酸检测是确保病毒“捞干、封死”最有效的手段。据知，在短短几日内已完成4轮全员核酸检测的基础上，禹州市已于8日晚启动了第5轮全员核酸检测，并开展“敲门行动”，确保“不漏一户、不漏一人”。

李孝称，为彻底“圈住”风险人群、“封死”传播渠道，截至1月8日12时，许昌市已集中隔离4578人、居家隔离49.9086万人。同时，当地正加紧流调溯源，综合运用大数据等信息化手段，以彻底摸清病例和风险人员的行程轨迹、尽早切断疫情传播链。

此外，针对民众生活保障情况，许昌当地已建立地区联保联供机制，生活物资储备充足，供给有序，价格稳定；针对民众就医需求，当地已设立定点医院并开通绿色通道，切实维护民众生命健康安全。(记者 刘鹏)