流感季节，流感和感冒别混淆

当前，天气寒冷，正是流行性感冒(以下简称“流感”)等呼吸道传染病的高发季。不过日常生活中，很多人对于普通感冒与流感的概念模糊不清，贻误治疗往往导致流感症状更加严重。那么，流感与感冒到底有何不同？出现哪些情况需要及时就医？又该怎样有效预防流感？

流感≠感冒 正确区分很重要

出现高热、畏寒、乏力、咽喉肿痛、头痛等症状，不少人会下意识地认为自己只是感冒，扛一扛就没事了，殊不知可能是流感在作祟。

流感，是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病，面对流感，人群普遍易感，儿童、老年人、孕产妇及慢性病患者均为流感的高危人群。流感患者和隐形感染者是流感的主要传染源，流感病毒主要通过打喷嚏和咳嗽等飞沫传播，也可经口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触传播，接触被病毒污染的物品也可通过上述途径感染。流感病毒可分为甲型、乙型、丙型等多种亚型。每年的冬春季都是流感的高发季，而造成季节性流行的主要是甲型、乙型流感病毒。相比之下，普通感冒的病原体主要为普通冠状病毒等，季节性并不明显。

在症状表现方面，感冒往往是局部卡他症状，即打喷嚏、鼻塞、流鼻涕、不发热或者轻、中度发热，通常病程在一周左右，治疗时只需要对症处理，多喝水、多休息即可。而流感则表现为全身性的症状，即高热、头疼、乏力、全身肌肉酸痛等，有少部分流感患者可能会罹患流感肺炎，一旦出现这些症状需要及时就医，使用退热及抗流感药物等进行治疗，此外由于流感病毒的传染性较强，因此患者注意自我隔离，外出时需要佩戴好口罩，避免交叉感染。

值得注意的是，流感病毒每年都有不同的变化，通过北京及全国相关实验室的检测数据可以看到，近期发生的流感主要以乙型流感为主。

儿童是流感高危人群 家长需提高警惕

临床上，流感是导致儿童就诊的重要原因之一。一方面，学校、幼儿园等机构人群密集，更容易导致流感的传播，另一方面儿童免疫力相对较低，不仅是流感的易感人群，也是重症流感的高危人群，年龄低于5岁的孩子，尤其是年龄＜2 岁更易发生严重并发症，因此需要引起家长与老师的足够重视与警惕。

需要注意的是，日常生活中流感患儿表现出来的症状不尽相同，除了高热、咳嗽、流涕外，部分患儿还会出现精神萎靡、嗜睡、异常烦躁、呕吐腹泻等症状，此外儿童流感往往进展迅速，流感严重时，就有可能出现急性喉炎、肺炎、支气管炎、急性中耳炎等并发症，因此家长更需及早辨别儿童流感症状，时刻观察病情，切勿让孩子“硬扛”。如果孩子出现持续高热、精神状态差、呼吸困难、频繁呕吐或腹泻等症状，就需要及时就医。此外，无论儿童是罹患感冒还是流感，在治疗时家长切勿盲目使用抗生素，这样非但无法治愈流感，且使用不当还会产生耐药性，而是应该在医生指导下尽早服用抗病毒药物加以控制。

儿童出现流感症状后，要做好隔离防护，避免入学或入托出现交叉感染，保证充分的休息，适量多饮水，及时退热，饮食方面选择易消化、有营养的食物。

预防有“道” 防护流感做好这几项

春节即将到来，在阖家团圆欢乐的日子，可别让流感“凑热闹”，因此做好日常的防护最重要。事实上，针对感冒、流感等呼吸道传染病的防护措施基本相同，目前在新冠肺炎疫情的影响下，大家的防护意识也有了明显加强。

保持社交距离，避免聚集，尽量不去人员密集的公共场所，尤其是空气流通性差的地方；外出佩戴口罩，减少接触公共场所的物品；注意卫生、勤洗手，尤其是外出回家后，使用洗手液或肥皂，用流动水洗手；注意室内通风，家庭成员出现流感患者时，要尽量避免交叉感染；根据气温变化，及时增减衣物；平衡膳食、加强锻炼、保证充足睡眠、提升免疫力等均是有效的预防措施。

此外，接种流感疫苗可以有效预防流感，接种流感疫苗的最佳时间通常在9月份至11月份，由于冬季是流感的高发季，因此提前接种疫苗，可以最大限度地做好防护，此外由于流感疫苗的保护作用通常只维持6-12个月，所以流感疫苗每年都需要注射。（首都医科大学附属北京朝阳医院党委委员、副院长 北京市呼吸疾病研究所所长 童朝晖）