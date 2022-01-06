治愈不自律的人生 从来没有灵丹妙药

近来，一些号称可以支撑起头部，减少对脖子压力的“防低头神器”热销。“防低头神器”像是一个颈托，不需要夹在书桌上，而是贴合颈部、直接戴在脖子上使用。对此，专业医生表示，“它确实在防止低头上有一定用处，但并没有真正的治疗作用。”

天才般的概念营销，收获了商业上的巨大成功。谁曾想，颈托也能摇身一变化身为“防低头神器”呢？消费社会与“网红文化”合流之后，各式各样的“神器”层出不穷，红极一时随即又被迅速证伪，“防低头神器”也一样，在能否预防颈椎病上并无科学论据支持。

每隔一段时间，总有一款“神器”莫名其妙火了。其核心的操盘逻辑，就是拿社会“痛点”说事，催化焦虑、激起共鸣，并顺势给出便捷式解决方案——只需花钱买了某款“神器”，就可立竿见影解决一个“大烦恼”，岂不美哉？这套说辞屡试不爽，最新的案例中，不少消费者对“防低头神器”深信不疑。他们不会认为这是“花了冤枉钱”，而只会坚信这是“花小钱办大事”。

“神器”横行，闹剧仍频。消费主义正在培养一种惰性，既包括思维惰性也包括习惯惰性。具体而言，就是让消费者放弃了科学逻辑和理性思辨，不再忠诚于专业权威与正统知识，反倒动辄轻信网络上的各类博主……总是想着另辟蹊径，总是迷信“偏方治大病”，总是沉迷于“神器”所兜售的“虚幻希望”。

颈托的作用，主要是给颈椎受损者以支撑和保护，对于预防、矫正作用非常有限。所谓“防低头神器”就如同以往所有的网红神器一样，只做到了看上去很有道理。当消费者放弃思考，而变成网红的“粉丝”，变成天真的“幻想家”，他们必然会中招一个又一个神器，踩到一个又一个坑。

缺乏自觉、自制与自控能力，而总是偷懒想着“花钱购物解决问题”，这或许就是消费社会制造的最大的错觉之一。“防低头神器”，拯救不了颈椎，也消除不了颈纹。毕竟，要治愈不自律的人生，从没有什么灵丹妙药。(然玉)