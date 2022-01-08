穿袜子睡觉能助眠吗？

有人说穿袜子睡觉可以改善手脚冰凉，帮助睡眠。但也有人说穿袜子睡觉会影响血液循环，从而影响身体健康。究竟哪种说法是正确的呢？

门诊确实遇到有患者说经常会手足发凉，晚上穿袜子睡觉，甚至夏天晚上都要穿袜子、长裤睡觉。那穿袜子睡觉到底好不好呢？任何事情我们都要一分为二来看待，针对不同的人，可能会有不同的效果。

穿袜子睡觉对于手脚发凉、阳气不足、因脚凉而睡不着觉的人来说，确实可以起到保暖、助眠的作用。这类人群即便睡觉前用热水泡过脚，睡到被子里一会儿脚就又凉了，常常因脚凉睡不着觉，如果穿上袜子，就能起到保暖作用，使脚的温度保持舒适的状态，也能改善末梢血液循环，可以促进睡眠。这时穿袜子睡觉是有帮助的。

如果是年龄偏大、下肢和脚水肿、神经感知不敏感的人群，穿袜子睡觉，如果袜子紧，可能会影响血液循环，反而起到反作用，对睡眠没有帮助。

对于一个感知正常的人来说，如果穿袜子睡觉，一般这种人是脚凉怕冷的人，他们穿袜子睡觉舒服才会穿袜子睡觉，如果穿袜子不舒服，他们也不会穿袜子睡觉。从自身的感觉中也可以判断穿袜子睡觉是否有助于睡眠。另外一部分人，每到晚上就脚热，他们绝对不可能穿袜子睡觉，而且，把脚露在外面才能睡着。这种行为也是人自身调节的表现。

如果有的人晚上睡觉总是脚冷，有的人穿袜子就可以改善这种状态，而有的人即便穿上袜子，也不能起到作用，脚仍然冷，说明前者虽阳气不足，但通过外界保暖的作用可以得到改善，而后者，阳虚更进一步，通过简单的方法已经不能解决问题，这时，就要通过物理疗法或者内服药物温补脾肾进行调节，振奋人体脾肾之阳气，使阳气贯通全身，达到温煦全身的作用，脚冷自然就会改善。

温补脾肾的常见穴位：百会、大椎、肾俞、命门、神阙、关元、涌泉、足三里等。无糖尿病、血管病变的也可以用桂枝、生艾叶、红花、鸡血藤、透骨草等煎汤泡脚。内服药物需要到医院在医生指导下用药。（中国中医科学院西苑医院治未病中心 张兰凤）