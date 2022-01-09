天津新增18例新冠病毒感染者

天津市8日深夜召开新冠病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会，天津市政府副秘书长、市卫生健康委主任顾清介绍，经重点人群筛查，截至21时，天津市在密切接触者中又检出18例新冠病毒感染者，均已转运至定点医院实施隔离救治。感染者主要涉及病例所在托管机构、学校学生及家长。

1月8日凌晨，天津在愿检尽检人员和发热门诊主动就诊人员中检测发现2例新冠病毒核酸检测阳性人员，经市级专家组综合研判，确定为本土新冠肺炎确诊病例(轻型)。

截至1月8日21时，累计判定追踪密切接触者814人、次级密切接触者553人，核酸检测阴性767人，阳性18人，其他排查管控工作仍在进行中。累计排查相关场所物品和环境样本70份，核酸检测阳性14份，其中病家所在楼宇电梯阳性样本2份，患者家庭内环境样本12份，其余均为阴性。全部涉疫场所均予以终末消毒。截至21时，天津本次疫情累计隔离管理75680人。

天津市疾病预防控制中心副主任张颖介绍，针对社会上普遍关注的天津这起疫情，目前天津市区两级疾控机构和公安部门组成了近百人的流调溯源队伍，一方面快速锁定阳性感染者的密切接触者和次密切接触者，把他们分类隔离管理，阻断社区里的传播；第二个方面是溯源，包括全病毒的基因测序工作正在进行当中。

张颖表示，截至目前，从病例之间的关系和传播的链条上来看，新增的18例感染者目前至少已经传播了三代人。“这起疫情虽然是今天凌晨才发现，但是有可能在社区里已持续传播一段时间，因此对于这起疫情的走势，不排除会在三个区域之外，即封控区、管控区和防范区之外，有可能会出现其他的阳性感染者。”(记者 张道正)