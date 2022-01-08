今日入三九 中医专家教你三九天如何养生

今天是“三九”的头一天。此时的养生重点是什么？在起居、饮食、运动等方面各有何讲究呢？

“冬季养生应以‘藏’为本，以‘无扰乎阳’为原则。”天津医科大学第二医院中医科副主任医师殷胜骏介绍，日常起居应注意“去寒就温”。注重衣着方面的保暖，腰为肾之府，腰部受寒容易损伤人体阳气，尤其应避免腰部受到寒气侵蚀。但穿着保暖也要有度，不能过于厚重，出汗太多也会损伤阳气。经常晒太阳，特别是多晒背部，对补益身体的“阳气”大有益处。还要加强脚部保暖，穿厚袜子和鞋底厚的鞋子，最好坚持每天用热水洗脚。同时，要保证睡眠充足、少熬夜，以利阳气潜藏，阴精积蓄。

殷胜骏医生表示，饮食方面，阳虚体质者可适度食用羊肉等补肾温阳的食物。白菜、萝卜是当季食物，富含维生素及多种微量元素，白萝卜还能降气、化痰、消食，痰湿体质、湿热体质者可适当多吃一些。另外，冬季饮食还强调“勿多食咸味，减咸以养心气”。冬季气候寒冷，心血管疾病很容易加重，此时要注意适当减少咸味食物的摄入。

冬季运动一定要注意方式方法。“冬季运动讲究动静结合，不宜剧烈运动，可选择散步、太极拳、八段锦、瑜伽等舒缓的运动方式。运动量以微微发汗为宜，若大汗淋漓，易伤元气。同时，运动前要做一些热身活动。”殷胜骏医生说。

“三九”是一年中最寒冷的时间段，容易造成虚寒之症的发生或加重。殷胜骏医生建议，可根据自身情况进行艾灸和足部按摩，以激发身体阳气，驱逐体内寒气，增强体质，预防疾病。艾灸具有温经散寒、行气通络、补虚扶阳等功效，但阴虚体质、湿热体质者慎用。相对于艾灸，足部按摩适用的人群更为广泛。中医认为，按摩和刺激双脚穴位对相应脏腑功能有一定调节作用。早晚坚持搓揉脚心，可以促进血液循环。

（视频制作：实习生宋鸣钰）