西安累计报告本土确诊病例1913例 3个地区降为低风险地区

西安市卫生健康委副主任张波在发布会上通报疫情防控工作相关情况。 西安市政府供图

中新网西安1月7日电 (杨英琦)记者7日从西安市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会获悉，2021年12月9日零时至2022年1月6日24时，该市累计报告本土确诊病例1913例。

6日零时至24时，西安市新增本土确诊病例57例，均为轻型。从发现方式看，隔离管控发现52例(含封控区)、重点人群例行筛查发现5例；从年龄结构看，3岁至18岁6例、18岁至60岁47例、60岁以上4例；从性别分布看，男性45例、女性12例。目前，所有病例均已转运到定点医院隔离治疗。

西安市卫生健康委副主任张波表示，截至6日24时，累计治愈112人，均转入西安秦皇医院接受健康监测、隔离康复。现有1801例确诊病例在西安市胸科医院、市第四医院航天院区、长安区医院隔离治疗，患者总体以轻型和普通型为主，其中重型20例。

6日9时起，西安对所有封控区域、10个重点城中村、长安区郭杜街道全域、集中隔离点等重点区域，开展了核酸筛查。截至7日8时，累计采样173.86万人。7日9时起，该市启动了新一轮重点区域核酸筛查工作。

据悉，根据分区分级防控的工作要求和省市专家综合评估，经西安市新冠肺炎疫情防控指挥部同意，自6日起，未央区未央湖街道、曲江新区中海凯旋门社区、曲江新区中冶一曲江山社区由中风险地区调整为低风险地区。

截至目前，西安市共有高风险地区3个、中风险地区60个，除已公布的高、中风险地区外，全市其他区域为低风险地区。(完)