直播预告：眼角抽动是“跳财”？警惕面肌痉挛

面肌痉挛是症状为半侧面部不自主抽搐的疾病。抽搐呈阵发性且不规律，可因疲倦、精神紧张及过量运动等导致病情加重。发病多从眼轮匝肌开始，发展后可能涉及整个面部，严重影响患者的生活质量。随着生活节奏加快、社会压力增加，这种疾病的发病率正呈逐年走高的趋势。

1月13日10:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”《健康大讲堂》栏目将邀请中国医科大学航空总医院神经外科中心主任陈国强做客直播间，来为大家详细讲解面肌痉挛的预防和治疗方法，千万不要错过。

专家介绍：

陈国强，著名功能及微创神经外科专家，享受国务院特殊津贴专家，“科学中国人2014年度人物”获得者。世界疼痛医师协会中国分会副会长、中国抗癫痫协会理事、中国微循环学会神经变性疾病分会常委、中国仪器仪表协会医疗仪器分会理事、卫生部内镜专业技术考评委员考评专家兼常务理事、中华神经外科杂志特约审稿专家、中国神经免疫学和神经病学杂志常务编委、国际心脑血管病杂志编委、卫生部内镜与微创医学全国医师定期考核专家委员会常委委员、中国医师协会神经内镜专家委员会委员、中国医师协会神经外科分会北京专家委员会委员。

擅长：微血管减压术治疗面肌痉挛、三叉神经痛、舌咽-迷走神经痛及其它各种颅神经疾病；软性/硬性神经内镜治疗各种脑室内疾病；各种颅内脊髓肿瘤等。

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