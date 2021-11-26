直播预告：专家解读肺癌的“防筛诊治康”

2021年11月是第21个“国际肺癌关注月”，这是世界肺癌联盟发起的一项全球性倡议，目的是呼吁世界各国重视肺癌的预防，提高人们对肺癌的防癌、抗癌意识，普及肺癌的规范化诊疗知识。

11月29日15:00，首都医科大学宣武医院胸外科首席专家、中国癌症基金会肿瘤防控与科普部部长、中国抗癌协会科普专业委员会主任委员支修益将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，与大家分享“肺癌的防筛诊治康”相关知识。欢迎届时收看。

专家简介

支修益，教授、胸外科主任医师。首都医科大学肺癌诊疗中心主任、清华大学临床医学院肺癌中心主任、首都医科大学宣武医院胸外科首席专家、北京清华长庚医院胸外科首席专家。

中国抗癌协会科普专业委员会主任委员、中国癌症基金会肿瘤防控与科普部部长、中国医促会肺癌预防与控制分会主任委员、中国控制吸烟协会副会长兼肺癌分会主任委员、中国医药教育协会肺癌医学教育委员会主任委员、北京健康教育协会副会长、北京控制吸烟协会副会长、北京医学奖励基金会副理事长、北京医学教育协会胸外科分会主任委员。

擅长：肺部小结节诊断和鉴别诊断，肺癌早期诊断，早期肺癌和高龄肺癌微创外科手术，CT引导下射频消融治疗肺癌和非小细胞肺癌术后辅助化疗、辅助靶向治疗，晚期肺癌一线二线治疗和肺癌多学科综合治疗，以及基于基因检测指导下的肺癌个体化精准治疗包括靶向治疗和免疫治疗。

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