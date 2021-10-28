直播预告：靶向药的独白——与结直肠癌在一起的这些年

大肠癌，又称结直肠癌，是指大肠上皮来源的癌症，包括结肠癌与直肠癌，结直肠癌的发生、发展是一个涉及多基因、多阶段的复杂过程，它从发生到发展成为癌，一般至少需要5至10年的过程。对于早中期的病人，多采用以手术为主的综合治疗，但由于结直肠癌发病症状隐匿，早期发现率非常低，大多数病人发现时为中晚期，单纯的手术治疗对中晚期的病人不足以达到根治的目的。而靶向治疗作为一种新的治疗手段，为晚期结直肠癌的治疗开辟了新途径。

10月29日10:00－11:00，“人民好医生”客户端将邀请四川大学华西医院肿瘤中心副主任李秋进行视频直播，为您科普用于结直肠癌治疗的靶向药物的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

李秋，四川大学华西医院肿瘤中心副主任、主任医师、博士生导师。四川省学术和技术带头人。中国医师协会肝癌内科专业委员会主任委员，中国抗癌协会肿瘤支持治疗内科专业委员会副主任委员，中国临床肿瘤协会（CSCO）中西医结合专家委员会常务委员，中国生物医学工程学会肿瘤分子靶向治疗委员会常务委员，四川省抗癌协会抗癌药物专业委员会主任委员。主持多项863 课题、973 子课题、国家自然科学基金委及省部级科研项目，在Int J Cancer等杂志发表论著60多篇。

擅长：消化道恶性肿瘤的生物靶向治疗、化疗和综合治疗。

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