强生医疗爱惜康：推动数字技术与外科产业深度融合

“进博会是政府扩大开放、优化营商环境实实在在的举措。”强生医疗爱惜康事业部中国区总经理周敏涛表示，作为进博会的“老朋友”，强生很多创新产品和医疗解决方案都是通过进博会宣传后，在中国落地推广。

在今年的第四届进博会上，强生带来了其数字化的最新成果——全球经支气管诊疗肺癌的Monarch数字化手术平台。他介绍，Monarch数字化手术平台目前在临床端应用于肺部，是早期癌症诊疗数字化平台。Monarch的推出是外科业务数字化布局的全新突破，将更进一步丰富微创外科解决方案，推动早诊早治。

周敏涛表示，在无切口的情况下，医生可精准操控Monarch数字化手术平台的电子支气管内窥镜导航控制系统，以全面清晰的视野经由气道抵达患者肺部深处病灶，提升肺小结节等周围型肺部病变的诊断准确率。未来，还可支持开展结合消融的微创治疗，最终达到及时诊断早期肺癌。同时，在治疗中避免不必要的肺组织切除，更大限度减少患者创伤的目的。

“作为进博会的积极参与者和坚定支持者，我们一如既往地带来了全球领先的各类创新产品，希望在这个交流汇融的平台上，迎来更多展示、对话、合作的机会。”周敏涛透露，强生将抓住数字化发展带来的新机遇，加速本土创新合作、市场下沉扩大创新医疗解决方案的可及性和可负担性，将高质量发展、改革创新和满足人民日益增长的美好生活作为布局未来发展的关键词，深度参与和推动中国医疗健康产业的融合与发展。