直播预告：如何实现胃癌和食管癌的早期诊治

胃癌和食管癌是常见的消化系统恶性肿瘤，而且两者都与较高的疾病相关死亡率有关。我国是胃癌、食管癌多发的国家之一，这两类癌症一旦确诊，大多为晚期，可能较难治愈，患者存活率很低。因此，早期筛查诊治胃癌和食管癌迫在眉睫。

10月20日14：00，北京大学肿瘤医院副院长、消化肿瘤内科主任沈琳；解放军总医院第五医学中心消化肿瘤科主任徐建明做客人民好医生客户端，给大家带来胃癌和食管癌早期诊治建议。

专家介绍

沈琳，教授，主任医师，博士生导师；北京大学肿瘤医院副院长、消化肿瘤内科及I期临床病区主任；中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专委会主任委员；中国医师协会外科医师分会MDT专委会主任委员；中国抗癌协会胃癌专委会秘书长、大肠癌专委会副主任委员；中华医学会肿瘤分会胃肠学组副组长、结直肠学组副组长；CSCO胃肠间质瘤专委会主任委员、胃癌专委会候任主任委员；入选2019年北京学者计划。

徐建明，解放军总医院第五医学中心消化肿瘤科主任，教授，博士生导师；中国抗癌协会大数据与真实世界专业委员会 副主任委员；中国研究型医院 肿瘤学专业委员会副主任委员；中国临床肿瘤学会胃肠胰腺神经内分泌肿瘤专业委员会主任委员。

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