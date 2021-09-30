直播预告：有负面情绪就是抑郁吗？

当下，在生活和工作的双重压力之下，有些人总感觉自己抑郁了。而随着秋季的来临，气候的变化，心理敏感的人群也容易产生悲伤的情绪。悲伤与抑郁有什么联系？又该如何判断是否得了抑郁症？

10月9日15:00-16：00，北京安定医院中西医结合病房副主任医师王娣将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与大家聊聊抑郁症的话题。

嘉宾简介：

王娣，副主任医师博士，中西医结合病区，首都医科大学附属北京安定医院社会任职：中国中医药研究促进会精神卫生分会常务委员等研究方向：成人精神疾病的诊断与治疗包括精神分裂症、情感障碍等；常见内科疾病的中西医诊断与治疗，例如中医辨证论治。

擅长：常见精神疾病的诊治，如精神分裂、抑郁症、焦虑症等疾病。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：

人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。