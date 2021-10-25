溶脂针打不出好身材 却可以打出皮肤溃烂

谈到减肥，很多人知道“管住嘴、迈开腿”这6字瘦身真经，但现实困境是：运动没毅力、少吃没骨气。还有些人明明身材匀称，但深陷锥子脸、水蛇腰等畸形审美，无止境地追求“瘦瘦瘦”。

为了迎合这些人的需求，除了吸脂术、胃切除术，如今一些医美机构还推出了溶脂针。商家宣称，溶脂针可轻松溶解局部脂肪，甚至还能紧致皮肤。

真有这等好事？记者在查阅相关资料时发现，有人在注射溶脂针后出现疼痛、局部凹陷等不良反应，还有人在某贴吧吐槽，打完溶脂针后面部不仅没瘦，皮肤反而变得又松又软。

那么，溶脂针的原理是什么？上述商家宣传的效果能实现吗？针对这些问题，科技日报记者采访了相关专家。

安全性无据可循

人体的胖瘦程度由脂肪细胞决定。每个成人体内，大约含有300亿个白色脂肪细胞，每个脂肪细胞中含有三酰甘油酯（俗称“脂肪球”）。脂肪球数量增多，脂肪细胞就会变大，最后就会导致肥胖。反之，脂肪球“燃烧”，脂肪细胞就会萎缩，人也就瘦下来了。

溶脂针的原理是通过对脂肪细胞进行破坏，从而达到减脂目的。中日友好医院整形外科主任王成元在接受科技日报记者采访时表示，目前市面上的溶脂针五花八门，其常见成分包括生理盐水、利多卡因、碳酸氢钠、磷脂酰胆碱、肾上腺素等。这些药物在进入皮下组织后，或增加脂肪细胞内的脂肪酶数量，或破坏脂肪细胞膜，继而加速脂肪细胞的活化和转化，使其分解成细小颗粒并随着身体的新陈代谢排出体外，从而达到局部溶脂效果。

“正常人的脂肪就像葡萄一样。溶脂针则试图破坏‘葡萄皮’和‘葡萄肉’，进而破坏掉整个‘葡萄’，以期达到减脂目的。”王成元说。

记者在某医美平台上向美容顾问咨询溶脂针，对方表示，溶脂针的注射液体是由各种药物按照比例混合而成，将其注射到脂肪中，可加速脂肪分解代谢，从而使其排出体外。对方称，注射液体的组成分是磷脂酰胆碱，是从大豆中提取的。

对此，王成元提醒，溶脂针所含药物在医学上有明确的适应症和用法，有些是不能被注射到脂肪里的。“另外，对于溶脂针中各种成分的配比，目前尚无安全性研究，存在较大隐患。”王成元说。

王成元表示，如今很多人认为打溶脂针和按摩、美甲一样是生活类消费项目，但实则它是医美项目，且溶脂针的安全性无据可循，注射风险极大。

产品未获官方“盖章”

据上述美容顾问介绍，以面部为例，注射一次溶脂针，只能去除部分脂肪，如果面部脂肪过多，注射一次是不够的，需注射2到3次才能达到理想效果。

看到一些医美机构贴出的溶脂针注射前后对比图，不少爱美人士跃跃欲试。

“溶脂针不是正规产品，目前国内未批准其上市。”王成元对记者说，美国食品药品监督管理局、英国药品与保健品管理局以及其他健康管理机构都未对其给予认证。在我国，国家药品监督管理局也没有批准过任何溶脂针产品。

中国医学科学院整形外科医院主任医师王淑杰表示，目前来讲，溶脂针注射效果不可控，注射难度大，很难达到瘦脸等美容效果。

有报道称，2014年9月，北京石女士注射溶脂针后，非但没有实现减脂，反而其腰部、腿部出现了不同程度的淤青与溃烂，经诊断为脂肪溶解坏死。

王成元表示，人体脂肪细胞遭到破坏后，会产生相当体积的油滴，这些物质留在人体内，就好比埋下了“地雷”。“它们不仅能引发炎症导致感染，甚至可引发皮肤溃烂、血管堵塞，加大心脏负担。”他说。

专家认为，从原理上来看，溶脂针的靶向性不强，导致其不仅会破坏脂肪细胞，还会伤害肌肉、皮肤等组织。这就造成部分人在注射溶脂针后，注射部位可能出现硬块、红肿、感染、局部凹陷、过敏等不良症状。

王成元表示，有些医美广告，夸大了溶脂针的产品效果，却避而不谈其副作用和危险性，消费者对此要有清醒认知。

医美造不出完美身材

对于谈“脂”色变的爱美人士，王成元表示，我们要科学认识脂肪。

“如果体脂在正常范围内，就没必要刻意减脂。脂肪不是我们的‘敌人’，而是人体的能量‘仓库’，可起到保温等作用，能有效保护人体。如果体脂超标，则需通过运动、调整饮食等手段进行科学合理的减脂。”王成元说。

如果受审美观念影响，认为有些部位堆积脂肪不美观，可以借助哪些相对安全的医美手段减脂呢？

据悉，目前主流减脂技术有射频溶脂、聚焦超声、冷冻溶脂，以及手术吸脂等。

这些技术的减脂原理各不相同，有的是促使脂肪细胞凋亡（射频溶脂），有的是促使脂肪细胞凝固性坏死（聚焦超声），有的是促使脂肪细胞破裂和分解（冷冻溶脂），还有的则是物理性去除脂肪（手术吸脂）。利用这些手段能暂时或永久性减少脂肪组织。

“需要强调的是，做吸脂手术要十分谨慎，须在皮肤没有破损、身体处于健康状态下进行。”王成元提醒，“而且一次不能对身体进行大面积吸脂，吸脂量越大，皮下破坏面积越大、风险越高。”

王成元表示，仅靠医美减脂项目不能带来完美身材，对整体肥胖的求美者，可以先采用科学的减肥方法减少体重，再对局部减脂困难的部位施术。更重要的是，无论是哪种方式的医美项目，都存在一定风险，要做好风险和获益评估。

最后，多位专家强调，做医美项目要选择正规机构。

“很多人认为公立医院不做医美项目，实际上很多公立医院都设有整形外科，可以为求美者提供相关服务。现在医美市场很混乱，求美者一定要擦亮眼睛，选择正规机构，找有资格认证、经验丰富、技术过关的医生进行操作。”王成元说。（代小佩）