国家卫健委主任马晓伟一行赴宁夏指导疫情：力争在一个潜伏期内控制住疫情传播

10月23日，在宁夏银川市兴庆区光明广场采样点，医务人员对居民进行核酸采样。新华社记者 冯开华摄

人民网北京10月26日电 （记者张文婷）据国家卫健委官网消息，10月24日下午至25日上午，国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟在宁夏指导疫情应对处置工作，推动尽快控制疫情传播，最大程度降低疫情影响。到达宁夏后，马晓伟即与自治区疫情防控领导小组举行座谈会，听取疫情应对处置工作汇报，共同谋划、共同推进疫情防控。

马晓伟指出，要进一步提高思想认识，充分认识处置好疫情的重要性和紧迫性，将疫情防控当作中心任务，毫不放松从严落实各项防控要求，决不让来之不易的防控成果前功尽弃。

马晓伟强调，各项措施再提速提质，力争在一个潜伏期内控制住疫情传播。要按照国务院联防联控机制电视电话会议部署，从快推进核酸检测和流调，从严加强隔离点管理和社区管控，高度关注疫情以外地区高风险人员排查情况，严格加强病例救治和院感防控。指挥调度要再下沉，推动各项措施及时落实到位，国家省市同向发力，机关干部深入一线靠前指挥，加强参与疫情防控干部的培训指导，让“最先一公里”和“最后一公里”紧紧连接在一起，确保各项防控措施取得实效。

据宁夏日报消息，10月23日，自治区市场监督管理厅已启动应急响应机制，进一步压实防控责任、扎紧防控链条。

在启动应急机制方面，要求迅速把工作重点转移到疫情防控上来，把遏制疫情扩散蔓延作为当前压倒一切的首要任务，激活应急响应机制和指挥体系，以更快反应、更高标准、更严要求落实市场监管领域防控任务。

在农（集）贸市场监管方面，要求压紧压实市场开办方和经营者疫情防控责任，严格落实限流、限时、错峰等防控措施，着力解决农贸市场测温验码时紧时松、反复反弹、不能长期坚持到位的问题。

在进口冷链食品监管方面，要求着力抓好“宁冷链”数据录入不全的问题，坚决杜绝未经系统注册、赋码进入流通领域的进口冷链食品，确保冷链食品来源可溯、流转可查、去向可追。

在进口非冷链货物管理方面，要求摸清辖区非冷链货物情况，健全完善联动机制，会同商务等部门第一时间对进口高风险非冷链集装箱货物实行“三集中”，查验“三证一票”，做到全链条、无缝隙、闭环式管理。

在大型超市和餐饮单位疫情防控方面，要求会同商务部门加强对超市、餐饮单位的监督管理，实行限流、限时、错峰等防控措施，着力解决测温验码、通风消毒、口罩佩戴、公筷公勺落实不严格、不规范等问题。

在重点民生商品价格监管方面，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，稳定市场秩序。

国家卫健委数据显示，10月25日0—24时，宁夏新增确诊病例3例，其中银川市1例、吴忠市1例、中卫市1例，含2例由无症状感染者转为确诊病例。