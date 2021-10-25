吃橘子上火 也许只是你的身体错觉！

到了这个季节，各品种的橘子就开始登陆市场。橘子一瓣一瓣剥开，个头不大，果肉很软，味道又甜，很受大家喜欢，不少人轻飘飘一吃就是两三斤。

然而，不少人对吃橘子依然顾虑重重，流传最广、影响最大的说法就是：最好不要吃橘子，原因是因为橘子性温，容易“上火”。还有人说，现在的橘子这么好看，都是染色了的；还有人担心，橘子吃多了，会变成“小黄人”，不好看，还有害……

橘子真的会让人上火吗？到底要不要吃橘子？今天我们来聊聊橘子。

橘子有什么营养？

冬季水果里的VC“大户”

橘子是柑橘类水果中的一员，它味道酸甜，还富含维生素C（VC）。柑橘类水果中 VC的含量通常也有20～30mg/100g，比冬天里另两个水果明星——苹果（1～5 mg / 100 g）和梨（4～8mg/100g）可要多多了。

在缺少新鲜果蔬的冬季，橘子绝对是很好的VC来源，基本上一个中等大小的橘子，就能满足孩子每天一半的 VC 需求。而且，柑橘中还含有丰富的钾、类胡萝卜素，以及橙皮素、柚皮素等等，它们都是对健康有益的成分。所以，在冬天，橘子绝对是为数不多的水果中比较好的一种。

橘子吃多了会上火？

吃完注意及时漱口

“上火”是个很难定义的概念。

所谓“上火”，是古人对一类身体感受的归纳总结。很多人吃橘子之后就会上火，牙龈红肿，嘴巴溃疡……就说是上火。这是怎么回事呢？

其实，对于橘子来说，出现这些问题的罪魁祸首是——橘子中的糖分含量高。毕竟橘子的含糖量也有10%呢。

吃太多橘子，意味着就会摄入大量糖分。高糖分会让嗓子发干发涩；有一些敏感的人，还可能因为橘子中的果酸，感到牙龈和胃部不适。如果吃完后没有及时清洁口腔，这些食物残渣、糖分就容易造成口腔内细菌滋生，引起炎症，初期可能表现为牙龈发炎，主要特征是牙龈红肿、容易出血、有胀痛。

这些是不是很像你吃了水果后感觉“上火”的表现？

所以，很多人就会认为吃橘子容易上火。但解决的方法很简单：别贪嘴，每天吃一两颗橘子还是可以的。而且，吃完橘子后及时用牙线清理牙缝中的果肉残渣，并且及时用清水漱口，那么你可能就不会觉得有任何水果让你“上火”了。

吃橘子好，还是喝橘子汁好？

当然是吃橘子更好

橘子榨汁后，膳食纤维几乎都被过滤掉了，而且糖分太多，对健康非常不利。

美国儿科学会（AAP）建议，不要给1岁以下婴儿喝果汁，6个月以后的婴儿可以直接吃果泥，1岁以后的孩子也要限制喝果汁。

美国儿科协会认为，对于不满1岁的婴儿，果汁没有任何健康优势，1岁以内的婴儿绝对不能喝果汁（无论纯果汁与否）。与完整水果果肉相比，果汁没有任何营养优势；它对于任何年龄段的婴幼儿及儿童的健康均衡饮食结构，都没有重要意义。

橘子这么红，都是染色的？

染色只在表皮，进不去果肉

还有很多家长担心，现在的橘子都是染色的，毕竟之前网上也一直流传着橘子染色的视频。

其实，大家也不用太担心。

首先，即使是染色的，安全风险也很低。所有的色素、染料用量都很小，因为用多了就穿帮了。量少，健康危害就没多大。比如当年赫赫有名的苏丹红鸭蛋，后来评估发现，大约每天吃1000个才有可能有危害。不过，就算“吃了没事”也照样违法，我们还是应该严厉抵制这种行为。

其次，橘皮的表面是油性的，就算想染色，染料也难以穿透。一般你用手摸一摸，如果手变红了，那就可能是涂了染料了，就走开，不买罢了。

关键是，吃橘子的时候，我们都要剥皮呢，染色最多也是表皮，果肉是进不去的，去皮再吃就没问题了。

橘子吃多了，会变成“小黄人”？

只会短时间影响“颜值”

还有人说，橘子吃多了皮肤会变黄，会变成“小黄人”？这是真的吗？

的确，这不是谣言。如果吃太多橘子，皮肤的确会变黄，就可能变成“小黄人”。

这是因为橘子（柑橘）中含有丰富的胡萝卜素，如果经常吃很多橘子，人体就会摄入太多胡萝卜素，人体代谢不掉，血液中的含量过高，就会导致皮肤变黄，这种情况被称为“高胡萝卜素血症”，也叫“橘黄症”，这种症状的典型表现就是手掌、足底明显变黄，严重的甚至会全身的皮肤变黄。

不过，它只会短时间地影响“颜值”，并不会影响健康。只要暂时不吃黄色的橘子，过一两周就能恢复正常，一般也不需要进行特殊的治疗。

而且，除了柑橘（橘子），胡萝卜、南瓜、木瓜、芒果等蔬果中的胡萝卜素也含量丰富，如果吃很多，也会变成“小黄人”。如果你发现最近有点面色变黄，也要看看自己是不是这些蔬果吃多了。

每天吃几个橘子更健康？

糖分多，吃两三个即可

还是要提醒大家，橘子糖分还是比较多的，橘子中的含糖量平均是11.9%，甜的橘子还会更高。如果吃太多橘子，能量摄入可不低。所以，也不要吃太多。

我国膳食指南推荐，普通成人每天吃水果的量是200g～350g左右，折算到柑橘类，差不多也就是两三个中等大小的橘子。

如果实在爱吃，多吃一两个橘子也没问题，但一定要注意少吃点其他主食，同时注意清洁牙齿。

（食品与营养信息交流中心科学技术部主任）