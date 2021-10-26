预防癌症须早筛查（新视野）

王 鹏作（新华社发）

从来没有觉得“阴性”这两个字是那么可爱，直到进行了癌症筛查之后。

前不久，我参加了几次癌症的科普活动，听专家、名医讲了肠癌的发病和治疗情况。不听还没事，听了之后冷汗直流，尤其在听到肠癌患者几大特征的时候。

肥胖不爱运动，中了；常吃快餐和撸串，中了；长期坐着，中了；经常喝大酒，中了；口味重无肉不欢，中了；年过40岁排便习惯突变，中了……除了家族病史之外，导致肠癌的因素差不多全中了。

头皮直发麻，感觉医生每一句话都是冲着我说的。加上之前看过一些癌症患者发的短视频——短短一年工夫，一个精壮的小伙子就被肠癌折磨得皮包骨头、气息奄奄，太可怕了。莫非这件事要落到我头上了？

回到家，爱人在厨房里忙这忙那，床上的小儿子在翻来翻去快会爬了，大儿子在房间里写他的作文……平日里稀松平常的场景，莫非将来求而不得吗？于是，饭吃不香、书看不进，心里很不是滋味。

晚上躺在床上胡思乱想，想到了讳疾忌医的蔡桓公，突然发现有些理解他了。他享受的一国之富、生杀大权，如果病了，那就可能失去了，所以他很不甘心，不愿意相信扁鹊的诊断。这跟当前不少人不喜欢体检一个道理——他们觉得很多病都是检查出来的，不体检就没事

都说健康是1，其他都是后面的0，可我们平时忙忙碌碌，都是希望把0搞得多多的，却把1看做理所应当，把1作为默认前提。殊不知，这个1是那么脆弱，可以一夜之间把正的变为负的。

想起上海有一位著名的胃肠肿瘤专家，当确诊的时候已经是结肠癌合并肝转移，虽然经过了中国目前最好的治疗，生存时间也仅仅是两年，所以早筛查早发现非常重要，会有很好的效果。

于是，我就想去做个肠镜。专家说了，肠镜是大肠癌筛查的金标准。但是约之前又犹豫了，因为想到了一项肠癌筛查的调查：当时，医生建议1499名患者需要做肠镜筛查，最后有60.2%的病人选择了拒绝，并在填写拒绝理由的时候不约而同写上了两个字：怕疼。

做肠镜不是舒服的体验。东北一位内镜诊疗中心主任也说过：做肠镜在很多人心目中，那就是痛不欲生的代名词，有患者形容说堪比满清十大酷刑。而且，做肠镜还挺难约。

虽然做肠镜上打了退堂鼓，但筛查不能不做。后来得知有一种“多靶点粪便FIT-DNA联合检测技术”，是中国结直肠癌筛查指南推荐的，于是就找相关机构进行了检测。没几天结果就出来了。

打开检测报告之前那一刻，突然觉得自己好像是站到了人生的十字路口上，一条路是光明的正常生活，一条路是黑暗的求生之途，完全迥异。心怦怦直跳，紧张得很，简直是猜大小、赌生死啊。

幸哉，“阴性”二字射入眼球。天气虽然阴沉，可心情无比灿烂，好像命运改判、咸鱼翻身一般，心头重负一下子卸除了。家人纳闷：你今天怎么跟变了个人似的？前几天魂不守舍，今天一下子活蹦乱跳。我心说：是啊，人生没有改变，生活稳定如常，就是中年人最大的幸福了。

从那之后，为了活出高质量，我给自己下了死命令：改变不健康的生活方式！从今天起，做一个健康的人，锻炼、戒酒，早查早筛；从今天起，多吃水果和蔬菜；我有一个愿望，不得肠癌，春暖花开。