北京两新冠肺炎确诊病例被刑事立案侦查

本报北京10月24日电（中青报·中青网记者 胡宁 刘世昕）10月19日0时至24日15时，北京已发现京外关联新冠肺炎疫情感染病例15例，共分3个传播分支。其中，昌平区出现聚集性疫情，已出现9例确诊病例的北七家镇宏福苑社区被划入高风险地区。

家住昌平区并共同前往内蒙古自治区、宁夏回族自治区、山西等地旅游的5人自驾游旅行团全部感染。其中一对夫妻于10月15日、19日相继发热至39摄氏度，自行用药未缓解。在发热后，他们没有及时向社区报告，也没有到正规医疗机构发热门诊就医，还先后两次邀请朋友到家中打牌，导致8人牌局中的5人感染。现公安机关已对二人刑事立案侦查。截至记者发稿前，以自驾团为中心的疫情已出现10名感染者。

10月17日至20日，昌平区宏福苑西区“德盛康大药房十一分店”、宏福苑小区“高远百康大药房”在向这两名确诊病例多次出售退热、止咳、感冒、咽痛咽干类药品的过程中，未依照相关规定，要求购买人进行“北京健康宝”扫码登记、体温测量，未进行药品销售信息实名登记，造成疫情传播危险。目前，公安机关已分别对这两家药房的负责人刑事立案侦查。

另外5名感染者分布在丰台区和海淀区。最早被发现的本轮京外疫情关联病例出现在10月19日。家住丰台区恒富中街的一名男子因乘坐K42列车时与宁夏银川病例是相邻卧铺而被感染。随后，其妻于21日确诊，其子于24日被诊断为无症状感染者。

此外，家住丰台区西罗园一区和海淀区芙蓉里小区的两人在10月24日被确诊。二人行程一致，10月10日起自驾前往内蒙古、甘肃、陕西和山西等地旅游，10月21日返京。

目前，根据首都严格进京管理联防联控协调机制的相关要求，有1例及以上本土新冠病毒感染者的县（市、区、旗）及14天内有该县旅居史的人员，严格限制进（返）京。有1例及以上本土新冠病毒感染者所在地级市（直辖市、副省级城市的县、市、区）其他县人员，非必要不进（返）京；确需进京的，须持“北京健康宝”绿码和48小时内核酸检测阴性证明，抵京后进行14天健康监测。对其他口岸入境进京人员，须在入境口岸所在地隔离观察满21天。