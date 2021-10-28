直播预告：关注“他”健康 拥抱美好幸福生活

每年10月28日为我国“男性健康日”。今年“中国男性健康日”将以“健康中国共同守护，男性健康科普先行”为题进行科普。男人往往是强壮和力量的象征，但是，在家庭和社会中，绝大多数成年男性都承受着工作与精神双重压力，健康状况日益堪忧。那么，男性更易受哪些疾病的“侵扰”？在生殖系统健康方面会遇到哪些“难关”？又该如何有针对性地去解决，从而顺利“通关”？

10月28日9:30，国家中医药管理局重点学科中医男科学学科带头人、北京中医药大学东直门医院男科主任、北京中医药大学东直门医院男科研究所所长李海松将做客“人民好医生”客户端，和大家分享有关男性健康的相关知识。

专家介绍

李海松，北京中医药大学东直门医院男科主任，主任医师，教授，博士研究生导师。

国家中医药管理局重点学科“中医男科学”学科带头人，北京中医药大学东直门医院男科研究所所长，北京中医药大学学术委员会委员，中国中药协会男科药物研究专业委员会主任委员，北京中医药学会男科专业委员会主任委员，中华中医药学会男科分会副主任委员，中国医师协会中西医结合男科专家委员会副主任委员。

擅长：中医及中西医结合方法诊治各种原因导致的男性不育症，性功能障碍，慢性前列腺炎，慢性盆底疼痛综合征，前列腺增生症，男性泌尿生殖系统感染与性传播性疾病等，尤擅治疗男科疾病伴随焦虑、抑郁状态的患者。

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