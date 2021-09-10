直播预告：“出生缺陷三级防控-为孕育保驾护航”线上公益访谈

9月12日是我国第17个预防出生缺陷日。近年来，为贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》，加强出生缺陷防治宣传教育，引导全社会更加关注和支持出生缺陷的防治和妇幼健康促进工作，国家卫生健康委以“预防出生缺陷日”为契机，在全国组织开展预防出生缺陷日的主题宣传活动，普及优生知识、宣传惠民政策，推动出生缺陷三级防治服务和政策有效落实。

9月12日9:00-10:00，“人民好医生”客户端将邀请北京协和医院产科中心副主任医师蒋宇林做客“青年医‘声’”栏目，为大家详细讲解出生缺陷三级防控的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

蒋宇林，北京协和医院产科中心副主任医师、副教授。全国产前诊断技术专家组秘书，中国优生科学协会出生缺陷控制专业委员会委员。2014年参加援疆工作，挂职新疆自治区妇幼保健院副院长。

擅长：多年来致力于产前诊断、胎儿异常的诊治、遗传性疾病、双胎的围产期管理的工作与研究。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行提问。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请务必下载App提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方。