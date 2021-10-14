直播预告：老年听力损失如何发现

听力损失是老年人身体功能衰退的常见表现之一，不仅会导致听觉言语交流障碍，还能引发虚弱感、孤独感、猜疑感、焦虑、抑郁等精神心理问题和社会隔离现象。

为提升大众对耳与听力健康知识的认知度，普及耳聋预防的康复知识，降低老年人发生听力损失的风险，人民网·人民健康与全国防聋治聋技术指导组共同开展“重阳佳节 关爱老年听力健康”系列科普节目。10月14日10:00，“人民好医生”客户端将邀请中国工程院院士韩德民进行视频直播，为您科普老年听力损失的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

韩德民，中国工程院院士，国家奖励委员会委员，中国医学科学院学部委员，中国医疗保健国际交流促进会会长，华夏医学科技奖理事会理事长，国家防聋治聋技术指导组组长，世界华人耳鼻咽喉头颈外科理事会理事长，教育部耳鼻咽喉科重点实验室主任，世界卫生组织(WHO)防聋合作中心主任，国家耳鼻咽喉临床重点专科主任 ，首都医科大学耳鼻咽喉科学院院长，中国医师协会耳鼻咽喉头颈外科科医师分会 名誉会长，国家耳鼻咽喉疾病临床医学中心学术指导委员会主任委员。

擅长：从事上气道通气功能障碍诊治、人工听觉技术、防聋治聋、头颈肿瘤综合治疗等诊疗研究。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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