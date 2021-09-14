直播预告：许天民谈“儿童牙齿不齐的矫正时机及注意事项”

今年9月20日是第33个“全国爱牙日”，国家卫健委疾控局近日公布了2021年“全国爱牙日”的宣传主题为“口腔健康 全身健康”，副主题是“从小养成刷牙习惯一生乐享健康生活”。以口腔健康与全身健康的关系为切入点，加大口腔健康科普宣传力度，提高群众口腔健康素养水平。其中，应重点关注儿童口腔保健。

9月16日15：00—16：00，我们将邀请北京大学口腔医院口腔正畸科主任医师、中华口腔医学会副秘书长许天民做客人民好医生名医直播栏目，给大家科普儿童牙齿不齐的矫正时机及注意事项。

专家介绍：

许天民，北京大学口腔医院口腔正畸科主任医师；中华口腔医学会副秘书长。

擅长：口腔正畸主客观疗效评价及对比、随机临床实验等研究；数字化口腔正畸医学影像信息系统的研究；三维数字影像技术在口腔正畸学的应用；三维颅颌面生长发育；生理性支抗控制矫治技术。

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