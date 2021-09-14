直播预告：专家带您了解儿童龋病、预防龋病

今年9月20日是第33个“全国爱牙日”，国家卫健委疾控局近日公布了2021年“全国爱牙日”的宣传主题为“口腔健康 全身健康”，副主题是“从小养成刷牙习惯一生乐享健康生活”。以口腔健康与全身健康的关系为切入点，加大口腔健康科普宣传力度，提高群众口腔健康素养水平。其中，应重点关注儿童口腔保健。

9月15日15:00－16:00，我们将邀请北京大学口腔医院牙体牙髓科主任医师，中华口腔医学会秘书长岳林做客人民好医生名医直播栏目，带您了解儿童龋病、预防龋病。

专家介绍:

岳林，北京大学口腔医院牙体牙髓科主任医师，中华口腔医学会秘书长。

擅长：疑难牙体牙髓病的诊断和治疗方案设计；复杂根管问题的处理；牙体缺损的保存修复。

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