直播预告：郭传瑸谈“影响孩子一生的爱牙好习惯”

今年9月20日是第33个“全国爱牙日”。今年“全国爱牙日”的宣传主题为“口腔健康 全身健康”，副主题是“从小养成刷牙习惯一生乐享健康生活”。9月13日15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请北京大学口腔医院院长、中华口腔医学会副会长郭传瑸做客人民好医生名医直播栏目，带您了解影响孩子一生的爱牙好习惯都有哪些。

专家介绍

郭传瑸，北京大学口腔医院院长，口腔颌面外科教授、博士研究生导师；中华口腔医学会副会长，擅长口腔颌面及颅底肿瘤的诊断治疗；手术导航技术的临床应用。

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