直播预告：关注口腔健康 促进全身健康

口腔健康是全身健康的重要组成部分，可直接或间接影响全身健康。口腔疾病如龋病、牙周疾病等会破坏牙齿硬组织和牙齿周围支持组织，除影响咀嚼、言语、美观等功能外，还会引起社会交往困难和心理障碍。有些微生物长期存在于口腔中，可导致或加剧某些全身疾病如冠心病、糖尿病等，危害全身健康，影响生命质量。

8月18日15:00，中华口腔医学会会长、北京大学口腔医学院口腔颌面外科主任医师俞光岩做客“人民好医生”客户端，给公众科普口腔健康与全身健康的相关知识，欢迎收看。

专家介绍：

俞光岩，北京大学口腔医院口腔颌面外科教授、博士生导师。中华口腔医学会会长。

如何保护口腔健康？

2009年发布的《中国居民口腔健康指南》显示，要做到早晚刷牙、饭后漱口；做到一人一刷一口杯；正确选择和使用漱口液；提倡使用保健牙刷，注意及时更换；提倡选择牙线或牙间刷辅助清洁牙间隙；根据口腔健康需要选择牙膏，提倡使用含氟牙膏预防龋病；科学用氟有利于牙齿和全身健康；科学吃糖，少喝碳酸饮料；每年至少进行一次口腔健康检查；提倡每年洁牙（洗牙）一次；口腔出现不适、疼痛、牙龈出血、异味等症状应及时就诊;及时修复缺失牙齿；选择具备执业资质的医疗机构进行口腔保健和治疗。

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