国庆、中秋能否出行、过敏可否打疫苗？关于疫情防控的最新解答在这！

人民网北京9月7日电 （记者张文婷）今日，国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。针对近期公众关心的疫苗接种数据跨省共享、国庆、中秋假期可否出行以及灭活疫苗对变异毒株是否仍有保护力等热点问题，相关专家进行了详细解答。

跨地区疫苗接种数据存障碍？

回应：正在推进数据跨省共享。

关于疫苗接种数据跨省共享的问题，一直备受关注。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在会上表示，为了提高流动人员跨区域接种疫苗的便利性，前期已要求各地协调配合，做好疫苗跨地区接种信息管理工作，要求接种单位在完成接种后及时为接种者提供预防接种凭证，群众可根据接种凭证完成续种。

同时，也在积极推进全国免疫规划信息系统互联互通，着力解决数据标准不统一的问题，扫除数据交换的障碍，为各地将接种信息统一纳入健康码管理提供方便。

吴良有提到，对于目前尚未实现接种信息跨省互联互通的地区，大家还是要在接种后续剂次疫苗时提供接种单位出具的纸质版凭证，按照纸质凭证的记录接种后续剂次的疫苗。如果有跨地区的接种需求，建议在接种第一剂次疫苗后及时向接种单位索取并且妥善保存纸质版的接种证明。

有过敏史可以打疫苗吗？

回应：两种过敏情况不可以打。

不少民众担心因自身有过敏史，不宜打疫苗。对此，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，人的一生当中很容易出现过敏的情况，关于过敏的禁忌，在新冠疫苗接种技术指南当中规定了两点，一是对疫苗成份过敏；二是过去打新冠疫苗出现了严重过敏反应的。有这两种过敏情况是不能够打疫苗的。但是像平常有食物过敏、药物过敏、化妆品过敏、螨虫过敏的情况，这是经常发生的，通常是可以接种疫苗的。

国庆、中秋假期公众可以出行吗？

回应：不允许大规模聚集。

对于即将到来的中秋和国庆假期，公众如何安全出行这一问题，王华庆会上提醒大家，在出行过程中依然要绷紧疫情防控这根弦，保持一定的警惕性。另外，在假期期间，不提倡聚集和聚会，尤其是不允许大规模的聚集。

此外，公众在出行之前要了解目的地的疫情防控等级，如果是中高风险地区就不能前往。同时，如果公众的出发地是中高风险地区，也不能出行。大家在出行过程中，做好个人防护非常重要，包括戴口罩、勤洗手、保持手卫生、保持社交距离、不扎堆、不聚集等。

灭活疫苗对各类变异株仍具保护力吗？

回应：对各种变异株仍然是有效的。

当下，病毒变异株，特别是德尔塔变异株广泛流行，一直以来，大家对灭活疫苗是否仍具有保护力这一问题十分关心。

对此，科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟在会上表示，真实世界的研究表明，我国疫苗对不同区域流行的各种主要变异株造成的感染和感染后的再传播都有明确的效果，对于预防重症和死亡有显著的效果。总体来看，新冠病毒的变异到目前为止相对而言还是比较稳定的，没有出现根本性的变异。新冠病毒疫苗对各种变异株仍然是有效的。

郑忠伟称，接种疫苗后，随着时间的延长，中和抗体的水平会逐渐下降，这是疫苗接种的一种常态。但是，免疫记忆会长时间的存在。也就是说，全程接种疫苗后，人体的免疫系统会记住病毒这个敌人，一旦真的发生了感染病毒的情况，即使中和抗体的水平较原来已经明显下降了，人体也可以在短时间内产生大量的抗体，将病毒迅速清除，从而降低再传染给其他人的风险，而且还能有效地防止病情往重症或者危重症变化。

同时，为了做到有备无患，据郑忠伟介绍，各疫苗研发单位未雨绸缪，从疫情发生以来，特别是有变异株出现以来，已经开展针对各种变异株疫苗研发的一系列工作。

一方面，我国的疫苗研发单位已经开展了Gamma株和Delta株的灭活疫苗研究，目前临床前的研究已经完成了，部分单位已经向药品审评中心提交了临床试验的申报资料。

另一方面，研发单位开展了针对不同变异株的广谱或多价重组蛋白疫苗的研究，部分单位也已经向药品审评中心滚动提交临床试验的申报资料。

此外，还开展了针对Beta株、Delta株的腺病毒载体疫苗和核酸疫苗的研发工作，部分单位也已经完成了动物有效性和安全性的实验，正在准备申报临床试验。

这一系列的研究工作需要按照临床前研究、临床研究的程序来开展。同时，我国有关机构也已经开展了针对变异株疫苗审评审批指导原则的制定工作，为审评审批做了一些基础性安排。“有了这样一些准备，即使将来万一发生了病毒严重变异，完全逃脱目前生产的疫苗的预防作用，我们也能够迅速研发并规模化生产新的疫苗。”郑忠伟说。