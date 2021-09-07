长期值夜班，心血管病风险高！尤其胖人

一年四季黑漆漆的夜里，总有人坚持在工作岗位。但近日同济医学院学者进行的研究显示，长期值夜班者心血管病风险升高，尤其是男性，而且如果人胖，风险更会叠加。

不过，好消息是：离开这种岗位的年头越长，这种风险也随之降低。

研究显示，与不值夜班的人相比，夜间值班年头长达10年心血管病风险高，夜班达到或超过20年会增加19%的10年心血管病风险。而且这种值夜班10年心血管病风险增加在男士中更为显著。

更糟糕的是，如果一个长期值夜班的人恰好还胖，则是雪上加霜；值夜班达到或超过20年的胖者，10年心血管病风险增加2.373倍。

这项研究共对东风-同济队列中23064位工作人群进行了研究，其中有51.92%的人需要夜间值班，其中这种轮班年头在1- <10、10- <20和≥20年的人占比分别为17.29％、17.35％和17.30％。

该项研究应用了弗明汉风险评分，评估了参与者10年心血管病风险。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）