老年餐如何打通“最后一公里”

为解决居家老人“吃饭难”，北京市今年计划发展1000家养老助餐点，设在养老驿站。然而，养老驿站备好了物美价廉的“暖心饭”，让老人方便快捷地吃上却有点难。一方面，部分养老驿站人手少，无法提供送餐上门服务；另一方面，天气转凉，白天渐短，腿脚不便的老人出门就餐变得更加困难。(9月7日《北京日报》）

送餐上门，对于不少老人，尤其是高龄老人，是一种刚需。虽然有养老助餐点备好了物美价廉的“暖心饭”，但不少老人却“望餐兴叹”，原因在于送餐上门的“最后一公里”未能打通。

养老驿站未尝不想送餐上门、方便老人，然而，不少养老驿站是“有心无力”，一家养老驿站刨去成本，覆盖开销已非常困难，自己人手不足，若请专人配送，成本将会更高。由于养老驿站不算纯粹的餐厅，一般也不会入驻外卖平台，老年人也无法通过外卖平台订购驿站的老年餐。老年餐打通“最后一公里”，势在必行。

据悉，为进一步提升养老助餐服务水平，解决老年人吃饭不便的问题，《北京市养老助餐服务管理办法》正在抓紧制定，办法将按照一刻钟养老服务圈要求，统筹谋划老年餐集中配送中心和养老助餐点布局，进一步完善养老助餐服务网络，并对送餐服务作出规定。

实际上，破解“最后一公里”，已经有了成功的实践。比如西城区已在6家驿站开展养老助餐数字化试点，参与首批试点的驿站与外卖平台签约，筛选驿站周边3公里以内符合标准的餐厅等供应商，为老年人提供“外卖式”助餐服务。老人在外卖平台点餐，外卖骑手可直接配送至家中，配送费与目前外卖平台现行标准一致。

业内人士认为，要解决老年餐送餐难问题，除依靠政府补贴与支持，更重要的是搭建完善的街道养老助餐体系。街道养老服务中心未来可以成为街道养老助餐体系的枢纽，辐射周边无法制作老年餐的驿站，并借助互联网平台协调统筹，妥善解决老年餐送餐难。只要政府主导，全社会形成合力，老年餐打通“最后一公里”也并非有多难。