打麻醉会伤宝宝大脑？别担心

临床中遇到宝宝要做手术的情况，很多家长对于给孩子打麻醉这件事，可以说是又爱又恨：希望麻醉减轻孩子痛苦，但又担心麻醉影响孩子大脑发育。其实，这是我们对麻醉的误解。

误区一：麻醉影响智力，能不手术就不手术

宝宝的疾病对身体造成的伤害，对身心的折磨，会导致患儿在术前就有认知能力偏低的情况发生。那么，麻醉到底会不会影响宝宝的智力发育呢？答案是否定的，很多国内外的研究都在关注，是否影响宝宝的智力发育是和他自身的疾病相关的，和麻醉没有关系。

3岁之前是脑子发育的黄金期，专家指出＜3岁儿童重复或者长时间使用全身麻醉或者镇静药物，可能影响儿童脑部发育；当手术时间超过3小时或＜3岁儿童需要多次手术时，应该权衡手术的利弊选择是否手术。

因此只有“大手术”，“3小时以上的长时间手术”，“反复的手术麻醉”才有可能造成影响，并且影响是有限的。因此，该麻醉的时候还是要选择麻醉，两害相权取其轻。无论麻醉手术是否影响孩子学习记忆能力，在危及生命必须手术的情况下，都应该先行手术麻醉。

宝宝如果是做“短小的手术”，“单次、短时间的全麻”，对于孩子的注意力、认知能力、阅读能力、观察力、运算能力等智力因素是没有影响的。

误区二：必须手术，能不麻醉就不麻醉

宝宝对手术的恐惧，会对患儿的心理造成长期的不良影响；手术疼痛产生的一系列生理反应，对疼痛的不良记忆会影响患儿的日常生活；痛苦的经历和记忆甚至会延续终生，严重的会造成心理问题，如注意力不集中等。

麻醉正在成为舒适化医疗的关键组成，特别对于不配合的儿童，可极大程度减轻患儿在检查过程中的不适，降低了操作过程中的损伤风险，大大减少了患儿的心理恐惧，提高了患儿的舒适度及定期复查的依从性。

误区三：必须麻醉，那就局麻别全麻

局麻是要在患儿清醒的情况下，在患儿的配合下完成的，几乎百分之百的患儿是无法完成的，这样麻醉的风险就会急速上升，相比较而言全麻是最好的选择。

误区四：麻醉前少吃一点点东西没关系

儿童不是大人的缩小版，小儿由于其独特的解剖学和生理学特点，小儿麻醉相关死亡率的确明显高于成人。宝宝手术麻醉前的6至8个小时，是不允许吃东西和喝水的，这个非常必要。

这是因为，小朋友的胃和大人的是完全不一样的，小朋友的胃是横躺在他的小肚子里的，我们的胃有一个进口和一个出口，大人的进口高于出口，小朋友的几乎是在同一个水平线上；大人胃进口关得很紧，可小朋友的进口却关不紧；再加上小朋友的胃又很小，吃得太多太油腻，很难消化又很容易反流，反流上来的食物就会进到孩子的气管里，气管很容易被堵上喘不过来气，是非常危险的。

所以为了宝宝的安全，手术的前一天一定要吃清淡的，并且要少吃，做好术前禁食水。家长们不必担心饿坏了小宝儿，手术的时候会给小宝儿补充必要的液体给予营养支持。

最后，提醒家长朋友们，儿童作为一个特殊群体，通常难以与医护人员交流。所以，麻醉前家长们要积极配合医生，不要隐瞒病史、药物过敏史、特殊病史，做好术前禁食水，配合好麻醉医师的诊疗，就会平安顺利地度过麻醉期。

文/鹉日歌牧乐 季静（北京清华长庚医院）