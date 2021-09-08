国家医保局：严厉打击“假病人”“假病情”“假票据”骗保行为

人民网北京9月8日电 （记者崔元苑）针对近期曝光的河北省邯郸市成安县某乡镇卫生院虚假住院骗取医保基金案件，国家医保局日前表示，欺诈骗保形势依然严峻，监管总体形势不容乐观，部分地区特别是一些基层的监管责任尚未压实，监管能力有待提升，“不敢骗、不能骗、不想骗”的监管环境有待形成。各地要深刻反思欺诈骗保案件屡禁不止的深层次原因，切实履行监管责任，举一反三，加强全覆盖式的监督检查，切实堵塞监管漏洞，守护好人民群众的“看病钱”。

医保基金安全涉及广大人民群众的切身利益，关系到医疗保障制度的健康可持续发展。国家医保局要求各地医保部门要聚焦重点难点，全力做好2021年全年工作。重点包括以下内容：

一是要限时完成群众来信来访举报线索的查办工作，充分重视、发挥和运用社会监督作用。

二是要按期完成监督检查全覆盖目标任务，综合运用多种方式对辖区内每家定点医药机构开展“体检”，确保监管无死角。

三是要联合公安部门、卫健部门，聚焦“假病人”“假病情”“假票据”三假问题，加强案件线索移送工作，建立联合挂牌督办机制，严查一批大案要案，严肃惩处一批违法犯罪嫌疑人。

四是要全面落实全国基本医保基金审计整改任务，以审计整改为契机，建立健全长效监管机制。

五是要常态化加强宣传曝光，及时向社会公布查处的典型案例，形成广泛警示和震慑。

六是要强化执法能力建设，规范基金行政执法行为，推动基金监管专职执法体系建设。