人体免疫系统衰老密码解开

“老年人免疫力差”是我们经常听到的一句话，但却很少有人能解释，随着人体变老免疫力为何变差。日前，以色列理工大学的研究人员解开了人体免疫系统衰老的“密码”，并为重新提升老年人免疫力提供了一条可行路径。相关成果已在权威期刊《血液》上发表。

以色列理工大学多伦·梅拉米德教授团队研究认为，人体免疫系统衰老的秘密在于B细胞。众所周知，B细胞由骨髓产生，通过血液运送到淋巴及脾脏。当病毒等病原体侵入人体并与B细胞遭遇后，B细胞大量增殖，其中绝大部分B细胞成为“效应B细胞”，产生抗体消灭病原体；少部分成为“记忆B细胞”，存储感染信息，并在相同病原体再次侵入时加速产生更强的免疫反应，将之快速消灭。

梅拉米德团队研究发现，人体内的B细胞存在一个反馈机制，即记忆B细胞会产生特定的激素信号，抑制骨髓产生新的B细胞，因此人体内的B细胞总数处于一个“平衡”状态。由于记忆B细胞寿命很长（不少长达终生），随着人体年龄增长，遭遇过的病原体越来越多，体内记忆B细胞也积累得越来越多。在反馈机制的作用下，骨髓无法产生足够数量的新鲜B细胞，当新的病原体入侵时，也就无法产生较强的免疫反应。

梅拉米德团队与Sourasky医疗中心等机构合作以验证这一理论。作为现有治疗手段的一部分，红斑狼疮、淋巴瘤等患者需要清除体内的记忆B细胞。研究人员检查了接受这一治疗的老年患者，发现其免疫系统恢复活力，骨髓重新开始产生B细胞。

梅拉米德等人认为，通过某种手段阻断记忆B细胞的激素信号作用，能够逆转老年人的免疫系统衰老过程。这一研究还揭示了老年人更容易感染新冠病毒、且其疫苗接种效果较差的原因。对免疫力较差的老年人，需要每隔三四个月定期注射新冠疫苗以维持其高抗体状态，或者可考虑实施多种疫苗混合注射以更有效地刺激免疫系统。