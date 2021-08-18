直播预告：令人心惊的“脑卒中”，多方预防更有效

心血管疾病如今已成为日常生活中常见的高发疾病。其中，脑卒中因其发病快、病情凶险，成为病死率最高的疾病之一。提高大众健康意识，科学普及预防心血管疾病相关知识，提高疾病治疗与预防水平尤为重要。

8月19日9:00-10:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学第三医院神经内科主任医师李小刚，就心血管健康的相关内容进行科普直播，欢迎大家收看！

嘉宾简介

李小刚，北京大学第三医院神经内科主任医师。

现任中华医学会神经分会康复组副组长；中国医师协会神经内科分会康复组副主任委员；国家卫生计生委脑卒中防治工程专家委员会专家；中国卒中中心管理指导委员会委员兼副秘书长；中国中药协会脑病药物研究专业委员会主任委员；北京脑血管病防治协会副会长；北京神经内科学会副会长；北京神经内科学会脑血管病分会主任委员；中国老年保健医学研究会抗衰老分会副主任委员；北京脑血管病防治协会急性期治疗专业委员会副主任委员；中国老年保健医学研究会老年脑血管病分会常委；中国中药协会药物临床评价研究专业委员会脑病评价学组副组长；中华医学会老年医学分会神经病学专业组委员；中国微循环学会脑血管病专业委员会常委；中华医学会北京神经分会介入组委员；北京药理学会神经精神药理学专业委员会委员；受聘为北京市海淀区医学会医疗事故技术鉴定专家和"全民健康活动"专家组成员。

擅长

脑血管疾病、帕金森氏病、运动神经元病等疑难杂症。

什么是心脑血管疾病？

心脑血管疾病是心血管疾病和脑血管疾病的统称，泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生缺血性或出血性疾病的通称。

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