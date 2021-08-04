直播预告：霍勇谈“推动落实‘三高共管’，强化血脂管理”

《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》指出，我国18岁及以上居民高血压患病率为27.5%，糖尿病患病率为11.9%，高胆固醇血症患病率为8.2%，与2015年发布结果相比均有所上升。推动落实针对高血压、高血糖、高脂血症的“三高”共管，提升心血管疾病的防控效率，或将产生“1+1>2”的防治效果。

8月4日14:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请北京大学第一医院霍勇做客演播室，为大家带来“加速完善建设中国心血管疾病防治管理体系”系列访谈首场对话，详细讲解血脂异常的规范化管理，阐释推动“三高共管”对改善我国心血管疾病防治管理体系的重要价值。

专家介绍：

霍勇，北京大学第一医院教授、国家卫健委心血管疾病介入诊疗技术管理专家组组长、国家卫健委心血管疾病（冠心病介入）质量控制中心主任、国家卫健委合理用药专家委员会心血管专业组组长。

霍勇积极推动中国心血管病介入诊疗技术的普及、规范和发展。同时，在国家心脑血管疾病防治，尤其是创新型的H型高血压和脑卒中预防、急性心肌梗死救治体系和胸痛中心建设中作出突出贡献。主持全国心血管病症质量控制和专科医师培训和认证体系建设，牵头制定多项国家疾病诊疗标准和心血管专业的指南和共识。

擅长：冠心病、高血压、冠心病介入治疗。

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