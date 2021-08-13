三伏祛湿有妙招（中医养生）

伏天是一年之中气温最高、湿气最重、最为闷热潮湿的季节，尤其是今年夏季降雨频繁，湿热难耐。高温和湿气双重夹击，让人胸闷气短。如果湿气长期藏于体内无法排除，体内的湿气越来越重，容易让人感到倦怠、乏力、烦躁。俗话说：“千寒易除，一湿难去。”如何才能有效预防和祛除体内湿气呢？

脾胃养护在祛湿方法中占有重要地位。饮食宜清淡，多吃点健脾祛湿的食物，如怀山药、白扁豆、薏苡仁、莲子、芡实等，既有健脾益气之功，还有利水化湿之效，对于减少胃肠负担、促进胃肠功能恢复、促进新陈代谢亦有一定功效。应少吃甜食、少喝酒、少食辛辣刺激的食物，避免因脾胃消化功能障碍导致湿邪内生。

芳香化湿是中医临床祛湿的重要治法之一，适用于湿困脾胃、湿温初起等证，中医常用藿香、佩兰、紫苏叶、白豆蔻等，并配合淡渗利湿、燥湿的药物。藿香正气水、十滴水等药物即采用了此治法。在家中种植茉莉花或者栀子花，或者点天然精油熏香，也能够起到祛除湿邪、清心提神的作用。

保持健康的精神状态、保证睡眠的时间和质量及规律的生活作息，对于改善湿热体质非常重要。经常熬夜、睡眠不佳者，多伴有舌苔厚腻，此乃湿气蕴蒸之象。良好的睡眠有祛湿清热的作用，睡个好觉则舌苔薄白，表明湿热已祛。湿热体质常见性情急躁易怒、紧张焦虑压抑，应该注意静养心脾。静能安神清热，有助于脏腑气机舒畅运转。

适量运动可以缓解压力，促进身体器官运作，调理气机，疏通气血，有助于排湿解乏。运动锻炼时应注意舒展筋骨关节，增加身体的柔韧度，建议进行太极、瑜伽、游泳、健步等舒缓的运动，锻炼强度以达到微微出汗为宜，运动出汗后要及时充分擦干身体头发，锻炼时间建议选择清晨。

按揉阴陵泉穴能起到健脾祛湿的功效。阴陵泉是脾经的合穴，也是祛湿要穴。该穴位于人体的小腿内侧，膝下胫骨内侧凹陷中，取该穴的时候，应采用正坐或仰卧的取穴姿势。每次左右腿穴位各按摩60至100下，每日早晚各按摩一次即可，以穴位感到酸胀为适度。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 19 版）