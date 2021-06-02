图说新冠疫苗：端午出行如何做好防护？国产疫苗能否应对变异病毒？专家告诉你！

制图：张文婷

当下，新冠肺炎疫情呈现传播速度较快，毒株传播力强的特征。针对日益变强的病毒，现有疫苗能不能应付得来？通过疫苗接种形成群体免疫迫在眉睫，日前有猜测疫苗接种可能要开始收费、多个地区6月起将暂停接种疫苗第一剂次，是真是假？权威人士来回应。

国产新冠疫苗对于病毒变异是否还有效果？

有！

国药集团中国生物副总裁张云涛表示，病毒的变异是此次疫苗研发和使用高度关注的问题。“我们利用在海外Ⅲ期临床获得的血清开展了交叉中和实验，包括在南非发现的毒株、英国发现的毒株以及来自中国不同地区发现的流行株。”他说。

他表示，截止到现在，这些血清仍然能够和这些病毒发生良好的中和反应，应该说疫苗还是具有良好的保护性。

张云涛介绍道，我国企业做好了应对突发重大变异研发新型疫苗的准备，解决的途径有以下几种：一是可以迅速开发出针对变异株的疫苗，变异株疫苗也可以跟现有疫苗相互续冠来进行使用。二是可以用开发出的变异株疫苗和现有疫苗作为多联多价疫苗进行注射来防治。

如果遇到突发重大变异，张云涛提到，我国疫苗的开发会非常及时，也能满足在变异情况下广大人民群众的需要。

疫苗接种要开始收费？

再次强调：不收！免费！

国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢再次强调，我国疫苗接种工作按照批次推进、突出重点，知情同意、自愿和免费接种的原则，分步骤的对各类人群开展接种。

6月起要暂停接种疫苗第一剂次？

不实！

崔钢表示，6月10日至6月30日期间，主要针对已经接种过1剂次疫苗的人群集中开展第二剂次接种。同时，对因为出国等紧急原因需要接种疫苗的人群继续接种第一剂次疫苗。7月起将继续全面推进第一剂次和第二剂次疫苗的接种，安全、有力、有序做好新冠病毒疫苗接种工作。

端午小长假应如何做好防护？

个人要做好预防，中、高风险地区人员尽量避免非必要旅行

中国疾控中心研究员冯子健建议，个人要做好预防，包括在公共场所戴口罩，注意个人的手卫生，注意呼吸道礼仪。另外，中风险、高风险地区人员尽量避免非必要的旅行，减少疫情跨地区传播。如果在旅行途中发生了发热、呼吸道症状，要及时退出旅行，避免和其他人接触，及时就医，特别是到有发热门诊的规范化的医疗机构去就诊。（综合国务院联防联控机制发布会消息）

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