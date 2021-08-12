国家开发银行参与发起设立广东中医药大健康基金

日前，国家开发银行全资子公司国开金融、广东恒健和广州开发区全部完成对广东中医药大健康基金的第一笔认缴出资，同时该基金在基金业协会完成产品备案，广东中医药大健康基金正式进入实质性投资阶段。

据了解，广东中医药大健康基金是国内由国资发起设立的中医药基金，总规模300亿元，首期规模50亿元，其中投向广东省不低于60%，将重点支持中药制造、中医服务、中药材加工、中药材种植等领域，并适当向医疗大健康领域拓展。

据国家开发银行相关人士介绍，该行高度重视以综合金融服务支持中医药事业和产业高质量发展，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用。2020年6月，开发银行与国家中医药管理局在京签署《开发性金融支持中医药高质量发展合作备忘录》。根据《备忘录》，开发银行将把中医药纳入重点支持范围，创新融资模式，通过投、贷、债、租、证等多种形式支持中医药发展。2020年12月，在国家中医药管理局指导下，开发银行全资子公司国开金融有限责任公司联合广东省国有资本运营平台广东恒健投资控股有限公司，共同设立基金管理公司广东开恒私募股权投资基金管理有限公司。今年6月，国开金融联合广东恒健和广州开发区发起设立广东中医药大健康基金，由广东开恒负责管理。

广东中医药大健康基金有关负责人表示，基金将在国家中医药管理局、国家药品监督管理局及相关行业主管部门的指导下，充分发挥国家开发银行开发性金融综合金融服务优势与广东省体系与资源优势，以股权投资培育中医药优质市场主体，助力中医药产业相关技术研发、转化和产业化推广，同时适度扩展中医药产业内涵和外延，围绕中医药产业向我国大健康领域输送优良的产品及服务供给。