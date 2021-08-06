生活宝典
做好防疫第一责任人 这些细节不失防
近期，境外输入引发的本土聚集性疫情已先后波及多个省份，目前多地进一步升级疫情防控措施，加大防控力度，遏制疫情扩散蔓延。面对来势汹汹的德尔塔毒株，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华日前在国务院联防联控机制发布会上称，现有的疫情防控措施对德尔塔变异株仍然有效，现有的疫苗仍然能有良好的预防和保护作用。接种疫苗能够降低病毒在人群中的传播风险，减少感染者的传播力，有效降低感染后的重症发生率。而继续落实戴口罩、勤洗手、保持社交距离、避免人群聚集和流动等日常防疫措施，对于防控疫情、保护人群健康也是有效的。
面对严峻的疫情形势，个人应该如何守牢防疫红线，做好防疫第一责任人，不给病毒传播以可乘之机？听听国家卫健委和中国疾控中心的建议。
制图：崔元苑
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