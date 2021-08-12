防沉迷，还要从家长做起

能让两个陌生人一见如故聊起来没完，那八成是交流孩子教育问题。

尤其现在，手机、平板等电子终端深度介入孩子的学习和成长，让教育问题愈加复杂。触网对于很多孩子来说，本来早已司空见惯，去年以来因为疫情，教学和作业线上来、线上去。于是，给孩子配手机、买平板，成了很多家长不得已的选择。结果，孩子的学习提高了多少不好说，沉迷网络与游戏的倒是增加了不少。

笔者回想起自己上学那阵，也曾为游戏着迷，成天琢磨“魂斗罗”“双截龙”“超级玛丽”，但那时沉迷游戏的门槛是很高的。去游戏厅，一个游戏币三毛五；在家玩，一台任天堂400元，爸妈那会儿才挣多少钱啊！

现在沉迷游戏的门槛大大降低，只需一部手机连上网络即可。而且，学习和游戏都在同一个移动终端里，在空间上实现了高度重叠，成年人尚且难以完全分清工作与娱乐的界限，遑论自制力较差的学生？

所以，抬高沉迷的门槛，是防沉迷的好办法。

教育部之前印发通知，要求学校不得使用手机布置作业或要求学生利用手机完成作业，中小学生原则上不得将个人手机带入校园。

这是物理隔绝。毕竟，学习还是得纯粹。用手机、平板学习，有些与虎谋皮的味道。你看着时，他是在用手机上课，你要不看着，他就可以切换到其他界面。因为很便捷，很隐蔽。不像笔者小时候，偷看电视，听见父母回家赶紧关。可他们一摸电视后面是热的，就知道我的小伎俩了。

眼界打开会发现，这也是国际通行做法。意大利、法国、德国、英国、日本等国家已经通过立法或者其他形式明令禁止学生将手机带进校园或者课堂，有的规定在教师和家长的引导下学生才能使用手机，芬兰禁止向初三以下的学生销售手机。

打造“无手机校园”这个举措，只能防一时。学生不可能总在学校，总得回家，总得放假。所以，防沉迷，家长责无旁贷。

家长难就难在这儿了：既不想让孩子沉迷，又明白不能因噎废食，不可能不让他接触网络，甚至有时还需要让他学习网络知识。谁让人家是网络原住民呢？况且，如今要是不会用智能手机，在社会上简直寸步难行。这个若即若离的度，太难拿捏了。

之前教育部发布的致全国中小学生家长的一封信很好，给家长支招了，具体提出了“五要”：一要善引导，重监督；二要重表率，立榜样；三要常陪伴，增亲情；四要导心理，促健康；五要多配合，常沟通。

这“五要”切中肯綮。仔细想想，贯彻“五要”的过程，其实也是家长加强自我管理的过程。孩子的问题和毛病，根本上反映的是家长的问题和毛病。沉迷手机和网络的孩子背后，是家长的缺席、失位、错判、误解。孩子听到的第一句脏话，看到的第一个游戏场面，可能都是来自家长。防止孩子沉迷网络，归根结底，家长是第一责任人。

因此，加强引导和监督，需要家长切实扛起自己的育儿责任，不逃避不放弃；做表率，需要家长以身作则，先改变自己沉迷手机的状况；多陪伴，需要家长开发健康的互动方式，用面对面代替键对键；疏导心理，需要家长提高陪伴效率，换位思考，真正去关心孩子所思所想；配合学校，需要家长告别“甩手掌柜”式的思维，全方位了解自己孩子的状况，对问题的苗头力求早发现、早诊断。

戒除孩子网瘾，引导他们健康用网，咱们家长得先做到，您说呢？