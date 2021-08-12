儿童感染新冠肺炎人数增加 专家呼吁尽快接种疫苗

“随着新冠肺炎疫情的全球大流行，尤其是在一些国家的持续传播，儿童的患病人数呈上升趋势，也给儿童健康带来了危害。”8月9日，在国家卫健委妇幼健康司主办的“2021年暑期儿童健康关爱活动”上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说。

据新华社报道，美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯8月8日说，美国目前有1450名儿童因感染新冠病毒住院，为疫情暴发以来最多。他从多名儿科医生处了解到，在最新这波疫情中，“住院儿童不但多，而且症状严重”。据国外研究报告，儿童感染新冠病毒的死亡率约为万分之一。

王华庆表示，儿童感染新冠病毒后，有的患儿症状比较严重，比如有基础病或年龄特别小的儿童。新冠病毒对全人群都易感，现在最终的防控目标是希望通过接种疫苗建立免疫屏障。在建立免疫屏障过程中，儿童也是一个重要部分。

疫苗是预防传染病的最有效手段。目前，北京、上海、四川、湖南等地已经开始为12-17岁人群接种新冠疫苗。据国家卫健委发布的消息，截至7月28日，1248万名12-17岁青少年接种了新冠疫苗。

在儿童接种新冠疫苗时，也有一些禁忌症需要注意。王华庆指出，如果某些儿童接种疫苗后过敏或对疫苗中的某些成分过敏，则不宜接种；过去接种同类疫苗时，出现严重的过敏反应，比如过敏性休克、喉头水肿等急性严重过敏反应，也不属于接种对象。

此外，还有一种禁忌症，等症状缓解或疾病痊愈后可以继续接种疫苗。王华庆举例，比如孩子目前有发热症状，或有其他急性疾病或慢性疾病的急性发作期。遇到这些问题，可以等孩子疾病痊愈，或是急性发作期过去后，再继续接种疫苗。

王华庆建议，符合接种条件的儿童要尽快去接种疫苗，不符合接种条件的儿童，家长或其他监护人要尽快去接种疫苗，“这是对儿童最好的保护”。

王华庆解释说，国外一项研究显示，国外儿童75%的感染都是家庭内部传播，因此家长要做好自身防护，不要把病毒带到家里。（记者 刘昶荣）