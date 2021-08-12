各地疫情速览：8月11日新增确诊病例81例 其中本土病例61例

人民网北京8月12日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月11日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例81例，其中境外输入病例20例（上海5例，广东5例，云南5例，广西3例，福建1例，四川1例），本土病例61例（江苏38例，湖北10例，湖南7例，河南3例，云南3例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例34例，解除医学观察的密切接触者4428人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例718例（其中重症病例13例），现有疑似病例3例。累计确诊病例7757例，累计治愈出院病例7039例，无死亡病例。

截至8月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1836例（其中重症病例60例），累计治愈出院病例87689例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94161例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1138795人，尚在医学观察的密切接触者49264人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者38例，其中境外输入27例，本土11例（湖北10例，浙江1例）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察24例（境外输入23例）；尚在医学观察的无症状感染者511例（境外输入395例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27897例。其中，香港特别行政区12020例（出院11731例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院57例），台湾地区15814例（出院13111例，死亡816例）。

8月11日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例38例 南京市1例、扬州市37例

据江苏省卫健委消息，8月11日0-24时，江苏新增本土确诊病例38例（南京市报告1例；扬州市报告37例），15例为轻型，23例为普通型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

湖北新增本土确诊病例10例 荆门市6例、武汉市4例

据湖北省卫健委消息，2021年8月11日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例10例（均为本土确诊病例，荆门市6例，武汉市4例，均已转至定点医疗机构救治）。

湖南新增本土确诊病例7例 在张家界市

据湖南省卫健委消息，2021年8月11日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例7例（张家界市）。

河南新增本土确诊病例3例 在郑州市

据河南省卫健委消息，2021年8月11日0-24时，河南省新增本土确诊病例3例（郑州市3例）。

云南新增本土确诊病例3例 在瑞丽市

据云南省卫健委消息，8月11日0-24时，云南新增3例新冠肺炎本土确诊病例。

确诊病例6：男，43岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例7：女，2岁，中国籍，轻型；

确诊病例8：女，29岁，中国籍，轻型。

上述3人于8月11日在瑞丽市重点人群核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

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