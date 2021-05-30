图说新冠疫苗：接种疫苗前，你需要知道这些事！

制图：张文婷

全国新冠疫苗接种持续提速。截至5月28日，各地累计接种超6亿剂次。我国开展新冠疫苗接种工作以来，疫苗接种每增加1亿剂次所用时间已经从25天缩短至5天。

目前，我国批准使用的新冠疫苗有三种，包括接种一针的腺病毒载体疫苗、二针的灭活疫苗和三针的重组亚单位疫苗。疫苗的生产工艺和技术路线决定了接种的针次，这三种疫苗都能达到世界卫生组织要求的保护效果。

不少群众在接种疫苗前，仍旧持有疑问：什么是疫苗不良反应？接种后发生异常反应自己要如何处理？关于疫苗不良反应的相关问题，国家卫健委给出了详细解答。

什么是疫苗不良反应？

疫苗不良反应是指因疫苗本身特性引起的、与受种者个体差异有关的、且与预防接种目的无关或者意外的反应，包括一般反应和异常反应，一般反应主要指由疫苗本身所固有的特性引起的一过性反应，例如发热、局部红肿、硬结等症状。异常反应主要指造成受种者的组织器官或功能损害的不良反应，罕见发生，如急性严重过敏反应等。

接种疫苗后为什么少数人可能发生不良反应？

疫苗接种后，在诱导人体免疫系统产生对特定疾病的保护力的同时，由于疫苗本身的生物学特性，以及受种者个体之间的差异，有少数受种者在接种后可能会发生不良反应。

发生异常反应后，个人通常需要采取哪些措施？

如果怀疑为接种疫苗后异常反应，需及时到医院进行诊治，并向接种门诊、医疗机构或疾控机构咨询、报告。对需要调查、诊断或鉴定的，受种者应当按照要求提供既往病史、就诊病历等相关资料，配合后续相关工作。

新冠病毒疫苗接种不良反应主要有哪些？

从前期新冠病毒疫苗临床试验研究结果、紧急使用期间和附条件上市后大规模人群使用收集到的信息看，我国新冠病毒疫苗具有良好的安全性。

新冠病毒疫苗不良反应中的一般反应，主要表现为接种部位红肿、硬结、疼痛等局部反应，发热、乏力、头痛等全身反应，是一过性的、轻微的机体反应，通常不需要治疗。从前期新冠病毒疫苗临床试验研究结果、紧急使用期间和附条件上市后大规模人群使用收集到的信息看，我国新冠病毒疫苗常见不良反应的发生情况与已广泛应用的其他疫苗基本类似，绝大多数为一般反应。

新冠病毒疫苗不良反应中的异常反应，主要指造成受种者的器官或功能损害的相关反应，常表现为急性严重过敏性反应等，极少发生，需要及时就诊治疗。

谁来报告新冠病毒疫苗不良反应？

如果受种者怀疑不适症状可能与新冠病毒疫苗接种有关，可向接种单位报告，也可向接种单位所在地的县级疾控机构或者药品不良反应监测机构报告。如公众无法判定症状是否与接种疫苗有关，可咨询疫苗接种单位。

接种单位、医疗机构、疾控机构、药品不良反应监测机构、疫苗生产企业是新冠病毒疫苗接种不良反应的责任报告单位。责任报告单位接诊医务人员和从事疫苗不良反应监测的工作人员是责任报告人，在接诊或收到疑似预防接种异常反应的报告后，对符合监测和处置方案要求的，通过监测信息系统上报。（综合国家卫健委、央视网消息）