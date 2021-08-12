教育部：秋季学期学生返校要达到三条硬性标准

近日，教育部召开全国教育系统疫情防控工作视频调度会议，对科学谋划秋季学期学生返校提出3条硬性标准：学校疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的，不能返校；学校各项防控措施落实不到位的，不能返校；有效应急预案和演练落实不到位的，不能返校。

会议强调，要高度重视德尔塔变异毒株传染性增强等特性，认真研判对学校疫情防控提出的新要求，封堵防控漏洞，从严从紧从细落实各项疫情防控措施。

会议强调，要压实属地责任。各级教育部门和高校要在当地党委和政府的领导下，根据疫情形势变化，科学制定、动态调整秋季学期开学方案和疫情防控方案并及时上报，全面准备秋季学期返校工作。结合实际完善疫情防控应急预案，做好人员物资、隔离场所等准备，加强应急演练，提高应对疫情风险能力。

另外，要从严做好健康管理和健康监测。将疫情防控要求精准落实到每一位师生。对不同风险地区师生分类明确返校要求，做好开学返校前的健康监测及返校途中防护。

会议指出，要从严落实校园常态化疫情防控。加强对疫情防控工作的组织领导，加强对疫情防控措施落实督导检查。严格校园重点场所环境消杀，落实勤洗手、常通风等防控措施。

会上，中国工程院院士钟南山在发言中充分肯定疫情发生以来教育系统疫情防控工作取得的突出成效，介绍德尔塔变异毒株特点，强调疫苗接种对群体防护的重要性，强调关注受疫情影响师生的心理疏导。

中国疾病预防控制中心施国庆研究员从学校疫情防控、持续开展健康教育、加强室内通风、严格健康监测、强化校园管理、疫情追踪分析研判、疫情应对措施、推进疫苗接种等方面，对学校近期疫情防控提出指导建议。（记者 叶雨婷）