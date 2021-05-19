关于新冠疫苗“第2剂”接种 你需要了解这些

目前，我国获批使用的新冠病毒疫苗分别需要接种几剂次？间隔多久？

答：目前，新冠病毒灭活疫苗需要接种两剂；首剂与第2剂之间的接种间隔要在3周及以上，第2剂在首剂接种后8周内尽早完成。

腺病毒载体疫苗需要接种1剂。

重组亚单位疫苗需要接种3剂；首剂和第2剂的间隔、第2剂和第3剂的间隔建议要在4周及以上。第2剂尽量在接种首剂后8周内完成，第3剂尽量在接种首剂后6个月内完成。

新冠病毒灭活疫苗为什么需要接种两剂？

答：新冠病毒灭活疫苗完成两剂接种才可以产生较好的保护效力。

根据前期新冠病毒灭活疫苗临床试验研究，仅接种1剂新冠病毒灭活疫苗不能产生预期的免疫效果。接种第2剂疫苗大约2周后，接种人群可以产生较好的保护效力。如果没有完成全程接种，获得的保护效果就会打折扣。

不同厂家的新冠病毒疫苗，可以替代接种吗？

答：根据《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》，现阶段建议用同一个企业的新冠病毒灭活疫苗完成全程接种。如遇疫苗无法继续供应、受种者异地接种等特殊情况，无法用同一个企业的新冠病毒灭活疫苗完成全程接种时，可采用其他企业生产的灭活疫苗完成接种。

两剂次新冠病毒灭活疫苗接种间隔小于3周的对象需要补种吗？?

答：对在14天内完成2剂新冠病毒灭活疫苗接种者，在第2剂接种3周后尽早补种1剂灭活疫苗。对在14-21天完成2剂新冠病毒灭活疫苗接种的，无需补种。

新冠病毒灭活疫苗第2剂超过8周会怎么样？

答：已完成了第1剂疫苗接种，但是因为工作、出差、生病等原因，没有来得及在56天内接种第2剂的接种者，也不需要重新再接种两次，只需尽快补种第2剂。

哪些人不适宜接种第2剂次疫苗？

答：受种对象身体状况应符合新冠病毒疫苗接种条件。如果接种第1剂疫苗出现严重过敏反应，或任何神经系统不良反应者，且不能排除是疫苗引起的，则不建议接种第2剂次；另外受种对象接种第2剂次时患急性疾病、或处于慢性疾病的急性发作期应暂缓接种。

现阶段全程接种新冠病毒灭活疫苗后，还需要加强免疫吗？

答：现阶段暂不推荐加强免疫。

在接种完新冠病毒灭活疫苗后，如果还想接种其他技术路线的疫苗，这种做法科学吗？

答：目前接种新冠病毒灭活疫苗需要按照两剂次的免疫程序完成。完成2剂次灭活疫苗免疫后，是否需要加强免疫、是否可以采用其他技术路线的疫苗进行加强免疫，有待于进一步研究。（资料来源：国家卫健委 北京市疾病预防控制中心官微）