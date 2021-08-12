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注意！这些错误做法让口罩防护效果打折
近期，国内多地发生多点散发疫情，防控形势严峻复杂，输入风险、防控压力持续增大。科学、正确佩戴口罩是预防呼吸道传染病的重要措施之一，更是极其重要的个人防疫措施。但是在生活中，一些人为了说话、饮食方便，常将口罩随意拉至下颌、脖颈等位置，有时也将口罩挂在手臂上，殊不知，这样做不仅容易导致口罩内层受到污染，使口罩的防护效果大打折扣，也无形中加大了传播和感染病毒的风险。对此，北京市疾病预防控制中心向公众提出了相关建议。
制图：崔元苑
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