各地疫情速览：8月12日新增确诊病例99例 其中本土病例47例

人民网北京8月13日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例99例，其中境外输入病例52例（河南17例，广东9例，云南9例，广西7例，上海5例，四川2例，辽宁1例，山东1例，陕西1例），本土病例47例（江苏26例，河南14例，湖北4例，湖南2例，云南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为本土病例（在河南）。

当日新增治愈出院病例51例，解除医学观察的密切接触者3716人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例733例（其中重症病例12例），现有疑似病例2例。累计确诊病例7809例，累计治愈出院病例7076例，无死亡病例。

截至8月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1884例（其中重症病例62例），累计治愈出院病例87740例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94260例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1141584人，尚在医学观察的密切接触者48244人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者34例，其中境外输入29例，本土5例（湖北3例，河南2例）；当日转为确诊病例33例（境外输入20例）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者499例（境外输入391例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27908例。其中，香港特别行政区12025例（出院11733例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院57例），台湾地区15820例（出院13121例，死亡817例）。

8月12日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例26例 南京市1例、扬州市25例

据江苏省卫健委消息，8月12日0-24时，江苏新增本土确诊病例26例（南京市报告1例，扬州市报告25例），13例为轻型，12例为普通型，1例为重型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

河南新增本土确诊病例2例（郑州市2例） 无症状感染者转确诊病例12例（郑州市9例、驻马店市1例、开封市1例、安阳市1例）

据河南省卫健委消息，2021年8月12日0时-24时，河南省新增本土确诊病例2例（郑州市2例）；新增本土无症状感染者转确诊病例12例（郑州市9例，驻马店市1例，开封市1例，安阳市1例）。

湖北新增本土确诊病例4例 在荆门市

据湖北省卫健委消息，2021年8月12日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例3例（均为荆门市本土确诊病例，均已转至定点医疗机构救治），无症状感染者转确诊1例（为荆门市本土无症状感染者，已转至定点医疗机构救治）。

湖南新增本土确诊病例2例 在张家界市

据湖南省卫健委消息，2021年8月12日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例2例（张家界市）。

云南新增本土确诊病例1例 在瑞丽市

据云南省卫健委消息，8月12日0-24时，云南新增新冠肺炎本土确诊病例1例。

确诊病例10：女，47岁，中国籍，轻型。

8月11日在瑞丽市全员核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

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