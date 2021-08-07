贴秋膘有宜有忌 立秋后调养脾胃正当时

今天是二十四节气中的立秋节气。人民日报社旗下新媒体“人民好医生”特别策划《节气新语》栏目，邀请到北京中医医院消化中心主任张声生做客演播室，向大众科普有关秋季进补的中医养生知识。

贴秋膘并非人人都需要

入秋后，民间素有贴秋膘的习俗，指的是人们此时开始进补一些高能量的食物。但实际上并非人人都需要贴秋膘。贴秋膘更适合于虚证人群。一些营养过剩人群，如肥胖、代谢综合征、2型糖尿病等患者，如果盲目进补，可能会加重原发病。

秋季进补有讲究

1、循序渐进。经历了炎热的夏季，人们由于大量吃冷饮、冰冻食品，多有脾胃功能减弱的现象，特别是体虚者。此时大量进补必然难以消化吸收。所以，秋季进补之前，脾胃应有一个调整适应的阶段，可先补食一些既富有营养又易消化的食物，调理脾胃功能。

2、选择合适的食材进行调养。鱼、动物瘦肉、禽蛋，山药、红枣、莲藕等富有营养且易消化的食物是很好的选择。药食兼优的菱角、板栗也是调理脾胃的佳品。它们具有补中益气、开胃止渴、固肾养精等功效。

调养脾胃遵循五原则

现代人长期处于空调环境中，空调吹出的冷风为外寒，对脾胃不利。尤其立秋之后，天气早晚较凉，身体一旦受到冷空气的刺激，容易导致胃肠收缩、痉挛，引起胃痉挛、胃痛、腹胀、消化不良等疾病。养生学上，有“秋来伏不去”之说。此时调养脾胃，既是对夏季损耗的弥补，也是冬季贮存体能、积蓄能量的需要。调养脾胃可以遵循以下五个原则：

1、饮食作息规律

在干燥的秋天，身体的水分特别容易蒸发。身体在缺乏水分的情况下，血管会较脆弱。对于胃溃疡、胃下垂、胃出血等患者来说，要特别注意饮食、作息的规律性，以免加重胃部负担，导致病情恶化。

2、以淡补为主

与肉食相比，叶类、花菜和部分瓜果蔬菜的淡补功效更为突出。清淡食物如茄子、鲜藕、绿豆芽、丝瓜、黄瓜、冬瓜、苦瓜等都具有清暑化湿的功效。

3、吃祛湿热的药膳

脾胃虚弱者适当喝点具有健脾利湿作用的药膳，对身体大有裨益。祛湿的药材最常用的莫过于香薷。

4、多吃一些健脾益胃的食物

茯苓、芡实、山药、豇豆、小米等都具有健脾益胃的功效。立秋后早晨喝碗粥，既可泻秋凉，又能防秋燥。

5、少吃消暑水果

俗话说“秋瓜坏肚”。立秋后再大量生食瓜果会损伤脾阳而导致出现腹泻等脾胃疾患。因此，应慎食瓜类水果，脾胃虚寒者尤应禁忌。