疫情进展如何？专家如何研判？各地迎战“德尔塔”

疫情

牵动人心

自7月20日以来

从江苏南京禄口国际机场开始报告的

新冠病毒感染疫情已外溢波及

安徽、四川、辽宁、湖南

北京、广东等诸多省市

7月21日，工作人员在南京禄口机场T2航站楼内进行消杀。新华社发

7月28日，在成都高新区盛兴社区核酸采样点，人们排队接受核酸采样（无人机照片）。新华社记者 沈伯韩 摄

7月31日，在长沙市天心区赤岭路街道白沙花园社区核酸检测点，一名小朋友在接受核酸检测取样。新华社记者 陈泽国 摄

7月29日，在深圳福田外国语高级中学，医务人员在准备疫苗。新华社记者 毛思倩 摄

迎战

分秒必争

疫情暴发以来，南京市已完成3轮全员核酸检测。第4轮部分区域核酸检测筛查工作即将开始。为提升核酸检测能力， 曾在广州全员核酸检测中发挥重要作用的“猎鹰号”气膜实验室运抵南京。6座气膜实验室全部投入使用后，每日可检测18万管，如果是进行混检，每日可筛检180万人次。

这是7月27日拍摄的位于南京青奥体育公园体育馆内的“猎鹰号”气膜实验室（无人机照片）。 新华社记者 李博 摄

此外，南京全面暂停销售退热、止咳、抗病毒、抗生素四类药品，市民如有发热、咳嗽等症状，请尽快到医疗机构发热门诊就医。

7月27日，南京市建邺区一处药店在入口处贴有暂停销售退热止咳等药品的通知。新华社记者 李博 摄

国务院联防联控机制综合组江苏工作组医疗救治组专家表示，目前南京新冠重症病例情况稳定，国家医疗救治专家组已同江苏省、南京市医疗专家一道，为此轮新冠患者提供个性化高水平救治。

8月2日，市民在南京市鼓楼区五台山体育中心新冠病毒疫苗集中接种点接种疫苗。新华社记者 李博 摄

经确认，引起南京疫情的新冠病毒毒株为德尔塔毒株，这并非德尔塔变异毒株第一次侵袭我国，此前广州、瑞丽的本土疫情，均与它有关。德尔塔毒株在临床表现上有几方面新特点：病毒传播力强、传播速度快、体内载量高、发病症状不典型、病人转阴速度慢、治疗时间长、容易出现重症。

国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣介绍，出现打疫苗以后又被感染的病例叫做突破病例，它是一种常态，目前各种变异株仍在现有疫苗可控范围之内。

控制传染源、切断传播链、保护全人群

……

多地升级管控措施合力迎战“德尔塔”

江苏南京禄口国际机场国内、国际航班已暂停运营，所有景区暂停开放，关闭电影院、健身房、棋牌室等密闭场所；农贸市场、药店、商场超市等限流管控；小区全面实行出入严格管控，高风险地区停工停产停课，在低风险地区陆续组织疫苗第2针接种工作……

8月2日，市民在南京市鼓楼区五台山体育中心新冠病毒疫苗集中接种点接种疫苗。新华社记者 李博 摄

江苏扬州主城区按下“暂停键”并全面升级水陆空交通管制。

湖南张家界等地升级疫情防控措施实施通行管制，热门景区暂停接待游客，并为滞留旅客安排三次核酸检测。

四川发布公告各类大型活动非必要不举办，暂缓组团跨省旅游。

7月29日，在张家界市永定区民族小学核酸检测点，市民有序接受核酸检测取样。新华社发（向韬 摄）