小儿黄又瘦 助长汤教你养儿

医案 小庞，3岁，生长发育迟缓

今年3岁的小庞长得又瘦又小，体质也弱，经常感冒、发烧。随着年龄增长，吃东西越来越挑剔，每天的菜谱成了一家人的难题。近半年体重没长一斤，脾气却越来越暴躁，晚上睡觉还常磨牙，爸爸打趣道“吃饭没长到肉上，全都长到脾气上了”。妈妈听别人说这是“疳积”，便去药店买了消食滞的药，还买了一堆补充维生素和提高免疫力的保健品，但吃了一段时间并没好转。眼看小庞就要上幼儿园了，全家人更担心他在幼儿园吃不好，一筹莫展，于是向德叔求治。

解谜 脾虚为本，肝旺助邪

广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长张忠德（德叔）表示，小儿典型的体质特点之一是“脾常不足”，在小孩子生长发育早期阶段，脾脏的功能本来就比较虚弱，所以从一开始就考验家长们的喂养方式。一旦先天的虚弱遇上后天的饮食损伤，就会使脾胃更加不足，进而形成恶性循环。像小庞面对喜欢的食物毫无节制，不喜欢的就一口不沾，如此不规律、不健康的饮食习惯久之必然会伤及脾胃。脾胃作为人体消化食物、将食物转为营养物质的场所，一旦受损后就会造成食积难以消化，日久成积，积久成疳。患儿形体消瘦、夜间磨牙均为脾胃虚弱的表现。另外，中医还有言 “小儿肝常有余”，当脾胃虚弱，积滞在胃肠的食物久则化火，点燃小儿本就偏旺的肝气，从而出现脾气暴躁、易怒等情况。

治疗上，德叔以健脾柔肝为主，兼以消积导滞。服用1个月中药后，小庞长胖了一圈，胃口也越来越好，爸妈也有底气送幼儿园了，现继续定期复诊调理。

预防保健 穴位按摩健脾胃

德叔强调，清明前后，外界寒湿较盛，小庞这类小朋友要注意调护好脾胃。小儿脾虚是一个长期调理的过程，而饮食是很重要的环节，需要每一位家长有耐心坚持。脾胃虚弱的小朋友，要少食多餐。很多家长会觉得瓜果蔬菜是“消滞神器”，其实不然，很多蔬菜瓜果性属寒凉，长期大量食用会损伤脾阳之气。如果平时出现食积，可以按揉中脘穴，配合掐揉四横纹，能起健脾温中、益气消滞之效。操作方法：1.用拇指或食指指腹，置于穴位处按揉，力度要适中。2.每个穴位按揉150～200次，每日1次。

养生药膳房

小儿助长汤

材料：猪瘦肉400克，独脚金5克，陈皮3克，生姜2-3片，精盐适量。

功效：消食导滞，健脾益气。

烹制方法：诸物洗净，将猪瘦肉切块备用；上述食材放入锅中，加清水1750毫升（约7碗水量），武火煮沸后改文火煲1.5小时，放入适量精盐即可。此为3～4人量。（记者 林清清 通讯员 沈中）