传染力堪比水痘 “德尔塔”为何这么毒？

一段时间以来，高传染性新冠变异病毒德尔塔毒株在美加速传播，夏初解封的“口罩令”在美国多地再度回归。美国路易斯安那州州长8月2日宣布从4日起在全州范围内恢复室内“口罩令”，要求年龄在5岁及以上人士处于室内公共场所时必须佩戴口罩。新华社发（魏兰摄）

近日，全国多地疫情严重反弹，防控形势严峻。南京市疾控中心副主任丁洁7月27日介绍，引起这次疫情的是“德尔塔”毒株。

世界卫生组织（以下简称世卫组织）负责人当地时间7月30日表示，由新冠肺炎引起的确诊病例数和病亡人数在全球范围内继续攀升，这主要是由具有高度传染性的新冠病毒变异株德尔塔导致的。目前，该变种已在132个国家传播开来。

德尔塔为何这么“毒”？它存在何种突变？传染力到底有多强？

德尔塔病毒载量超原始毒株1000倍

世卫组织首席流行病学家兼新冠肺炎技术负责人玛丽亚·范克霍夫博士称，德尔塔为“迄今为止最危险且最易传播的新冠病毒”。她表示，专家们发现受德尔塔变种病毒感染的个体病毒载量更高。

美国疾病控制与预防中心（CDC）主任罗谢尔·瓦伦斯基说，新研究表明，感染了德尔塔毒株同时也接种了疫苗的人，其鼻子和喉咙中携带了大量的病毒。

美国《洛杉矶时报》7月30日报道称，感染德尔塔毒株的人上呼吸道系统中的病毒颗粒比感染最初引发大流行的原始新冠病毒的人多1000倍。

就严重程度而言，范克霍夫强调，在某些受该变种病毒影响的国家，住院人数有所增加，“但我们还没有看到病亡率的上升”。

P681R突变让德尔塔毒株更易感染细胞

范克霍夫博士说，德尔塔毒株具有某些突变，使病毒更容易黏附在人类细胞上。

《自然》杂志网站7月28日发文称，每个新冠病毒颗粒的外表面都点缀着24—40个随机排列的刺突蛋白，这是它与人类细胞结合的关键。在大流行早期，研究人员证实，新冠病毒刺突蛋白的受体结合区域（RBD）可与人ACE2受体蛋白相结合。令人担忧的新冠病毒变种往往在刺突蛋白S1亚基发生突变，该亚基是RBD的宿主，负责与ACE2受体结合。

德尔塔毒株在S1亚基上存在多种突变，其中包括RBD中的3个突变。文章称，这些突变似乎提高了RBD与ACE2结合并逃避免疫系统的能力。

根据美国微生物学会的说法，在被称为弗林蛋白酶裂解位点的地方，另一种突变（位于特有的刺突蛋白上）也可能让病毒更容易感染细胞。

有证据表明，德尔塔的一种被称为“P681R”的突变，促进了弗林蛋白酶介导的刺突蛋白的切割，加速了病毒细胞与人类细胞的融合，增强了病毒对中和抗体的逃逸能力。

德尔塔传染力堪比水痘

美国《华盛顿邮报》7月30日援引CDC的一份内部报告称，新冠病毒德尔塔变异毒株与水痘一样具有传染性。每个感染者平均会感染多达八九人。而最初的新冠病毒的传染性就像普通感冒一样，每个感染者会感染另外两个人。

报告称，该变种也更有可能突破疫苗对人体的保护。

报告引用了最近从疫情调查中获得的、仍未发表的数据结合外部研究的数据，感染德尔塔毒株且已接种疫苗的人可能与未接种疫苗的人一样容易传播病毒。而且，完全接种疫苗的人和未接种疫苗的人的病毒载量相似。

美国有线电视新闻网（CNN）7月30日报道，英国传染病建模机构一个研究小组表示，数据表明，德尔塔变种病毒的传播率比阿尔法变种病毒高40%—60%。

美国俄勒冈州立大学全球健康中心主任池春晖说，对于以前的变种，一个人在初次感染后大约需要6天时间才能产生足够的病毒来感染他人，而德尔塔变异株将该时间线缩短至仅4天，使其能够以前所未有的速度在社区中传播。

接种疫苗仍是应对方案

没有一种疫苗是100%有效的。因此，尽管接种了疫苗，还是有较多突破性感染病例（即已完成疫苗接种的感染者）产生。CDC 7月30日的最新研究显示，美国马萨诸塞州新冠疫情暴发中74%的感染者已完全接种疫苗。

CDC表示，需要持续监测疫苗对变种病毒的有效性。在实验室培养皿中进行的测试表明，从理论上讲，疫苗产生的免疫反应应该足够强大广泛，足以应对德尔塔变种。

CNN报道称，传染病专家普遍认为，应对德尔塔变种以及其他病毒传播的方案是更多地进行疫苗接种。“如果有越来越多的人接种疫苗，我们将在这场抗疫比赛中获胜。”瓦伦斯基表示。

世卫组织范克霍夫博士提醒说，尽管有一些数据表明，接种疫苗的人可能会感染并传播这种变异病毒，但在接种第二剂疫苗并达到完全有效后，这种可能性大大降低。

她还表示，德尔塔变种并不专门针对儿童，只要变异病毒还在传播，它们就会感染任何没有采取适当预防措施的人。